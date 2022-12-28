Не готовы к серьезным переговорам. На Западе не верят в скорое окончание конфликта на Украине

Обозреватель газеты Frankfurter Runschau Андреас Шварцкопф считает, что идея Украины провести «мирный саммит» в ООН при посредничестве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша не свидетельствует о том, что Киев готов к серьезным переговорам. По мнению журналиста, Украина стремится лишь к дипломатическим и политическим выгодам.

Не готовы к переговорам

По мнению немецкого журналиста Андреаса Шварцкопфа, «когда Украина предлагает провести международный мирный саммит, то, в первую очередь, стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией».

Он также считает, что украинские власти понимают, что военная спецоперация России стала тяжелым бременем для населения стран, которые поддерживают Киев. Поэтому все большее количество людей выступают за мирные переговоры с Россией.

«Цели Киева не должны быть забыты и должны регулярно повторяться в СМИ и демократическом обществе», — написал обозреватель Frankfurter Runschau.

Он полагает, что президент Украины Владимир Зеленский ездил в Вашингтон по той же причине – для получения дипломатической и политической выгоды.

В статье другого издания — Newsweek говорится, что, хотя официальные лица и России, и Украины за последние дни сделали несколько заявлений о переговорах, на деле до диалога еще далеко.

В частности, 25 декабря президент России Владимир Путина в эфире телеканала «Россия-1» сказал, что в Москве «готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках». При этом он считает, что не РФ отказывается от переговоров, а Украина.

По мнению авторов статьи, из-за того, что все стороны хотят вести диалог на своих условиях, «перспектива скорого окончания войны кажется маловероятной».

«Зеленский, похоже, отказался по крайней мере от одного требования, которое, по его словам, ранее должно было быть выполнено до возобновления мирных переговоров: ухода Путина с поста президента», — отметили журналисты.

«Мирный» саммит

Зеленский предложил организовать зимой глобальный саммит для обсуждения прекращения конфликта на Украине, сообщил 18 декабря британский телеканал ITV.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Associated Press, что его страна хочет провести саммит, чтобы положить конец военной спецоперации России. При этом он не уверен, что РФ согласится участвовать в мероприятии.

Кулеба отметил, что правительство Украины хочет провести «мирный» саммит в течение ближайших двух месяцев в Организации Объединенных Наций, а генсек ООН Антониу Гутерриш должен выступить посредником.

Журналисты Associated Press отметили, что ООН «дала очень осторожный ответ» на эту инициативу.

«Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сказала в тот же день заместитель пресс-секретаря ООН Флоренсия Сото Нино-Мартинес.

Также Кулеба заявил в интервью, что Россия должна «предстать перед трибуналом по военным преступлениям», прежде чем Украина «начнет прямые переговоры с Москвой».

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что «абсолютно удовлетворен» результатами визита президента Владимира Зеленского в США. Кулеба добавил, что правительство Соединенных Штатов «разработало специальный план по подготовке ракетной батареи Patriot к эксплуатации» на Украине «менее чем за шесть месяцев», хотя «обычно подготовка занимает до года».

Министр подчеркнул, что «Украина сделает все возможное, чтобы выиграть войну в 2023 году».

«Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров», — заключил Кулеба.

Комментируя заявления Кулебы и возможность переговоров с Украиной на условиях Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Москве «ориентируются только на свои» условия и «на здравый смысл».