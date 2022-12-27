«Звонок обернулся фиаско». Ван И отчитал Блинкена за двойную игру

Разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД КНР Ваном И обернулся для американского политика полным фиаско, пишет Asia Times. Блинкен попытался из первых уст узнать подробности состоявшихся переговоров с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, но получил холодный отказ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший дипломат Мелкулангара Бхадракумар в своей колонке для Asia Times отметил, что звонок госсекретаря США Энтони Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско.

По мнению обозревателя, Блинкен попытался вжиться в роль «мирового полицейского» и посчитал, что имеет право знать о контактах Китая с Россией и Германией. В частности, речь идет о недавних переговорах между председателем КНР Си Цзиньпинем с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и замглавы Совбеза России Дмитрием Медведевым. Американский госсекретарь по их завершении звонил главе китайского МИД, чтобы узнать подробности, утверждает автор колонки.

«Однако звонок Блинкена министру иностранных дел Китая Вану И в пятницу 23 декабря обернулся фиаско», — пишет он.

Переговоры

Бхадракумар предполагает, что Блинкен, вероятно, «сделал разумное предположение, что телефонный звонок Штайнмайера Си во вторник, неожиданный визит Медведева в Пекин и его встреча с Си в среду не могли быть случайными».

По данным некоторых СМИ, Москва и Пекин работали над организацией встречи Путина и Си в конце декабря.

Медведев, в свою очередь, должен был передать Си «весьма чувствительное послание» от президента России Владимира Путина.

Обозреватель также пишет, что Си выдвинул Штайнмайеру предложение из трех пунктов по развитию китайско-германских отношений и заявил, что «Китай и Германия всегда были партнерами». На встрече с Медведевым председатель КНР подчеркнул, что «Китай готов работать с Россией» для того, чтобы перенести китайско-российские отношения на новый уровень.

Нож в спину

По данным Бхадракумара, в ходе этих последних контактов китайских, российских и немецких политиков также обсуждался конфликт на Украине. При этом Си подчеркнул, что «Китай по-прежнему привержен содействию мирным переговорам» (цитата из беседы со Штайнмайером) и «активно лоббирует идею мирных переговоров» (из разговора с Медведевым). Блинкен же, пытаясь прояснить ситуацию, исполнил свою миссию «крайне топорно».

«Неудивительно, что [министр иностранных дел Китая] Ван И строго отчитал Блинкена за попытку «одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием» и «рассуждая о сотрудничестве, воткнуть Китаю нож в спину»», — указывает эксперт.

«Это не разумная конкуренция, а иррациональное подавление. Такая тактика нацелена не на разрешение конфликтов, а на их эскалацию», — цитирует газета слова Ван И.

Предыдущий контакт между госсекретарем США и главой МИД Китая состоялся 30 октября. В ходе телефонной беседы Блинкен подчеркивал важность поддержания открытых линий связи и ответственного выстраивания отношений между Вашингтоном и Пекином.