Военная операция РФ на Украине. День 307-й

ВСУ перебросили в район Кременной штурмовые группы, состоящие из украинских солдат, подготовленных за рубежом, и иностранцев, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, при попытке прорвать линию обороны сил РФ в районе Кременной украинские войска понесли потери и «вернулись на ранее занимаемые позиции».
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России.
«Некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», — сказал Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе непросто складывается для украинских военных.
«Бахмут (украинское название города Артемовск. – «Газета.Ru»), Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации», — сказал Зеленский. Он признался, что ситуация там мучительная и сложная.
Он также рассказал, что около 9 млн жителей Украины остаются без света.
Владимир ЗеленскийUkrainian Presidential Press Service/Reuters
Генсек ООН Антониу Гутерреш готов к посредничеству в вопросе проведения саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Так в организации прокомментировали инициативу Украины о «мирном саммите».
Жители Запорожской области смогут поменять украинскую гривну, хождение которой в регионе прекращается с 1 января, в течение трех месяцев — до 1 апреля 2023 года, сообщил председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.