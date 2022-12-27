Военная операция РФ на Украине. День 307-й

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе непросто складывается для украинских военных.

«Бахмут (украинское название города Артемовск. – «Газета.Ru»), Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации», — сказал Зеленский. Он признался, что ситуация там мучительная и сложная.

Он также рассказал, что около 9 млн жителей Украины остаются без света.