«ВТБ» начнет выпуск карт «Мир» в Казахстане в начале 2023 года

Казахстанская «дочка» банка «ВТБ» — «ВТБ Казахстан» начнет выпускать пластиковые карты «Мир» в республике в первом квартале 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «ВТБ».

Как уточнили в банке, сейчас уже можно оформить цифровую карту «Мир» через мобильное приложение «ВТБ Казахстан», оплачивать ею покупки в интернете и получать на карту переводы с карт «Мир» любого банка. Также карту можно подключить к приложению Mir Pay и платить ею с помощью смартфона.

Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты «Мир» в банкоматах и кассах «ВТБ Казахстан» составляет 1%. Банк берет 2% за снятие в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге (76,6 рублей по текущему курсу).

В начале декабря американское управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило казахстанским банкам обслуживать российские карты «Мир». Теперь местные банки могут принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для частных лиц. При этом такие операции будут на особом контроле Минфина США, чтобы «Мир» не использовался для обхода антироссийских санкций.

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Булат Султанов в беседе с «Газетой.Ru» поддержал это решение.