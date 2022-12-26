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Новак: РФ обсуждает рост поставок газа на внутренние рынки Казахстана и Узбекистана

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Reuters

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия проводит переговоры с представителями Казахстана и Узбекистана об увеличении поставок газа для внутренних рынков этих стран в связи с растущим потреблением в них этого топлива. Об этом сообщает ТАСС.

«Также мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление», — сказал Новак.

Он также отметил, что российские поставки в Китай могут составить 100 млрд куб. м в год, притом, что есть возможность увеличить их через Турцию.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС сообщил, что Россия намерена возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа, остановленному по политическим мотивам.

По словам чиновника, европейский рынок остается актуальным, так как сохраняется дефицит газа, а у России есть все возможности для возобновления поставок.

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