«Поджигали мебель и мусорные баки». Акции курдов в Париже завершились беспорядками

Сегодняшняя акция памяти курдов, погибших в ходе стрельбы в Париже накануне, быстро переросла в стычки манифестантов с полицией. В итоге более 30 стражей порядка получили травмы, были задержаны 11 человек. В префектуре полиции рассказали, что протестующие переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой.

Парижские полицейские в субботу, 24 декабря, задержали 11 человек в ходе беспорядков, которые начались в столице Франции во время манифестации в память трех курдов, убитых накануне возле местного культурного центра. Об этом сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

Он добавил, что 31 сотрудник полиции получил травмы «в ходе стычек с радикально настроенными участниками акции». При этом среди манифестантов только один раненый, утверждает префект парижской полиции.

В субботу тысячи курдов вышли на площадь Республики в Париже, чтобы выразить протест в связи со стрельбой, при которой в пятницу погибли трое курдских активистов. Манифестанты считают инцидент терактом против курдской общины, за которым якобы стоит Турция, передает РИА Новости.

«Протестующие били остановки автобусов, переворачивали автомобили, поджигали мебель, мусорные баки и выламывали булыжники из мостовой, а затем забрасывали ими полицейских. Правоохранители неоднократно применяли слезоточивый газ для разгона толпы», — говорится в публикации.

Акция в память троих курдов убитых в пятницу была организована Демократическим советом курдов Франции. Она быстро переросла в стычки с полицией, после чего организаторы решили ее прекратить. При этом они заявили, что беспорядки были «спровоцированы провокаторами», пишет ТАСС.

Напомним, 23 декабря бывший служащий французских железных дорог, член стрелкового клуба открыл беспорядочную стрельбу около курдского культурного центра. Погибли три человека, еще трое были ранены.

Преступник был задержан и получил ранения средней тяжести. Он сообщил полицейским, что является расистом.