Карл III изгнал брата из Букингемского дворца

Младший брат короля Великобритании принц Эндрю, три года назад вынужденный отказаться от исполнения официальных обязанностей из-за дружбы с обвиненным в педофилии Джеффри Эпштейном, продолжал иметь свой офис в Букингемском дворце. Однако теперь Карл III постановил, что любое присутствие Эндрю в резиденции британских монархов закончено, сотрудников офиса ожидает увольнение.

Британский король Карл III лишил офиса своего младшего брата, 62-летнего принца Эндрю в Букингемском дворце. Об этом написала газета The Sun.

«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально закончено. Король ясно заявил это. Он [принц Эндрю] не исполняет обязанности члена королевской семьи. Он сам по себе», — утверждает собеседник издания.

До последнего времени, несмотря на отход ото всех официальных дел, Эндрю продолжал иметь в официальной резиденции британских монархов свой офис. Теперь всем сотрудникам грозит увольнение, говорится в публикации.

Сам принц Йоркский продолжит жить в Виндзорском замке под Лондоном. С 2003 года ему на 75 лет предоставлено право проживания в имении Ройял-Лодж. Помимо одноименного дома с 31 спальней, оно включает в себя 40 га земли, на которых расположены еще несколько жилых построек.

В октябре 2022 года сообщалось, что принц Эндрю проводит целые дни в королевском особняке и смотрит телевизор, изредка выходя на прогулку с собаками или для катания верхом на лошади. Один из его друзей рассказал The Telegraph, что младший брат короля стал «более вдумчивым и более рассудительным, чем когда-либо» и начал прислушиваться к советам семьи.

Скандал вокруг принца

Принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей в конце 2019 года, когда американка Вирджиния Джуфре уже не в первый раз публично заявила о том, что сын королевы был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждал заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн. Последнего задержали в июле 2019-го по обвинению в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Впоследствии Джуфре подала на герцога Йоркского в суд, требуя компенсировать ей физический и моральный ущерб. После неудачной попытки добиться отклонения иска принц, последовательно отрицавший свою вину, предпочел урегулировать спор с Джуфре в досудебном порядке.

Сумма полученной женщиной компенсации не оглашалась официально, но, согласно сообщениям британских СМИ, составила £12 млн (около $15 млн).

Ожидалось, что в случае суда принцу пришлось бы ответить на вопросы о своих отношениях с Джуфре и Эпштейном. Как отмечали британские специалисты в области права, в случае судебного разбирательства показания принца могли быть преданы огласке. Британские СМИ сочли досудебное урегулирование дела поражением для принца, который, по их мнению, тем самым «не смог очистить свое имя». Большинство газет выступили с предположением, что в данных обстоятельствах принц Эндрю вряд ли сможет вернуть себе почетные регалии.