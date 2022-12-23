Убийство курдов и атака на полицейских. Что произошло в центре Парижа

Возле Курдского культурного центра в десятом округе Парижа вечером 23 декабря произошла стрельба, жертвами которой стали три члена курдской общины. После атаки курды начали собираться в центре, постепенно протестная акция переросла в полномасштабные беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кто стрелял

Как передает французский телеканал BFM TV, стрельбу на улице Ангиен начал 69-летний мужчина, внезапно доставший пистолет из сумки.

«Мы услышали пять выстрелов с расстояния примерно 50-100 метров», — рассказывает один из очевидцев. Изначально стрелок «стрелял вслепую», но потом стал целиться по культурному центру и находящейся по соседству парикмахерской.

«Мы не знаем мотивов этого убийцы», — заявил мэр 10-го округа.

По информации телеканала, личность стрелявшего уже установлена. Это 69-летний пенсионер, бывший железнодорожник. Год назад он был арестован за нападение с саблей на лагерь мигрантов в 12-м округе французской столицы.

Сейчас стрелок находится в больнице, так как был ранен при задержании. Полиция считает, что сообщников у него не было.

«Начато расследование по обвинению в убийстве, умышленном убийстве и насилии при отягчающих обстоятельствах», — заявили представители прокуратуры Парижа.

Рядом с местом трагедии развернут медико-психологический пункт неотложной помощи. При обстреле погибли одна женщина и двое мужчин. Еще трое находятся в больнице, один из них в критическом состоянии.

Дома у стрелявшего во 2-м округе Парижа проходят обыски. В квартире находятся его родители, 91 и 93 лет.

«Мой сын сумасшедший, он провел год в тюрьме, его мать пыталась вернуть его в нужное русло. Его только что выпустили из тюрьмы, и в эту пятницу он снова сделал это, я не понимаю», — заявил отец задержанного французским СМИ.

По словам мужчины, его сын, вернувшись из тюрьмы, все время молчал и был замкнут в себе. «Этим утром он ничего не сказал, когда уходил (...) Он сумасшедший. Он — сумасшедший», — добавил он.

Реакция курдов

Представитель Курдского демократического совета во Франции (CDKF) Агит Полат осудил «террористическую атаку», несмотря на то что власти Франции пока не признали произошедшее терактом. Президент Франции заявил лишь, что «курды стали объектом одиозного нападения в самом сердце Парижа». «Мы возмущены этой ситуацией», — заявил Полат.

CDKF также призвал французские власти прекратить «сотрудничество с турецкими спецслужбами».

Собравшиеся у Культурного центра парижане почтили память жертв стрельбы минутой молчания. Некоторые курды начали возводить на месте трагедии баррикады, после чего сюда стянули дополнительные отряды полиции. Активисты отказались подчиниться стражам порядка и покинуть территорию возле центра.

По информации Le Monde, в стычках с протестующими пострадали как минимум 11 полицейских.

Вышедшие на улицы люди поджигали мусорные баки и кидали в стражей порядка камнями. Те в ответ были вынуждены применить слезоточивый газ.

На место прибыл глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В настоящее время квартал контролируется полиция, ситуация находится под контролем.