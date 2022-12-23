Последний президент Татарстана. Преемники Минниханова будут именоваться раисами

Депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за переименование высшего должностного лица республики из президента в «главу – раиса Республики Татарстан». При этом нынешний лидер российского региона Рустам Минниханов до конца срока своих полномочий останется президентом.

Последний президент

Депутаты Госсовета – парламента – Татарстана приняли в первом, втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок во вторую главу и 89-ю статью конституции республики, согласно которым высшее должностное лицо региона будет называться не президентом, в «главой – раисом Республики Татарстан».

«Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава — раис Республики Татарстан». Предполагается возможность использования и сокращенного варианта — «раис Республики Татарстан», — сказал на заседании председатель парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

При этом действующий лидер республики Рустам Минниханов сохранит титул президента Татарстана до окончания срока своих полномочий. Новое наименование будет применяться только к его преемникам.

«Такой подход позволяет <…> отразить исторические, национальные и культурные особенности Татарстана. В то же время, давая новое наименование высшего должностного лица, мы понимаем, что действующий президент Татарстана Рустам Минниханов избирался именно как президент. Наши граждане, избиратели голосовали за него как за президента», — пояснил Хабибуллин.

За принятие инициативы проголосовали 78 депутатов из 100 присутствующих, против выступили лишь трое. Согласно действующему законодательству, за внесение поправок в конституцию республики должны проголосовать не менее 2/3 депутатов.

Минниханов назвал обсуждаемую тему очень «непростой и болезненной». При этом он призвал поддержать предложенные изменения.

«Мы эту работу продолжали, чтобы сохранить наименование руководителя республики. Когда мы начали понимать, что это не получится, начали искать другие пути. Мы, конечно, не смогли отстоять, чтобы это было нашим правом – как называть <…> Но наше право – дальше не каким-то протестным путем, а законодательным эту позицию отстаивать», — обратился он к парламентариям.

Он отметил, что в то время, когда страна участвует в военной спецоперации на Украине и борется со всем Западом, крайне важно сохранить единство, иначе Россия «на кусочки разобьется», чего нельзя допустить.

«Принимать решение нужно сегодня, таково требование закона, не всегда бывает так, как желаешь», — заключил Минниханов.

Проблемный законопроект

21 декабря был опубликован проект поправок в конституцию региона, согласно которым предлагалось заменить название должности «Президент Республики Татарстан» на «Глава Республики Татарстан».

Однако 22 декабря комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал отозвать документ. Как пояснили в парламенте региона, в законопроекте не была «отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических и национальных особенностей».

Несмотря на это, доработанный законопроект все же внесли на рассмотрение Госсовета в пятницу, сообщило РИА Новости.

Хабибуллин уточнил, что документ будет окончательно сформирован только к концу недели, так как 37 членов инициативной группы, которые подписали законопроект, 33 уже подписали письмо об отзыве.

«Но это ничуть не мешает рассмотрению вопроса <…> В предложенном сегодня проекте предлагается внести изменения в наименование главы 2 и статью 89 конституции, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава – раис Республики Татарстан», — приводит слова Хабибуллина РИА Новости.

Только один президент в России

21 декабря 2021 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о публичной региональной власти, которым запретил главам регионов РФ именоваться президентами.

Согласно документу, федеральные и региональные органы власти смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции страны. Кроме того, закон постановил, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Основному и федеральным законам.

При этом глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. В документе также прописано, что глава государства может прекращать полномочия региональных лидеров по любым основаниям.

Закон также установил, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. А региональные парламенты получили возможность работать дистанционно.