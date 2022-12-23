Посол Кении в Москве Бенсон Огуту заявил, что граждане его страны знают, где находится Россия. Так он прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что он не верит в искренность поддержки РФ африканцами, так как, по его мнению, в Африке не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.

«У нас с этим нет проблем»

Бенсон Огуту дал интервью РИА Новости, в котором прокомментировал заявление Жозепа Борреля о том, что у жителей Африки проблемы с географией.

«Это его (Борреля – «Газета.Ru») мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — подчеркнул кенийский дипломат.

Он также рассказал о развитии сотрудничества России и Кении. По словам Огуту, главные статьи экспорта его страны в Россию – «это чай, кофе, цветы, овощи, авокадо».

«Россия – один из главных импортеров нашего чая, занимает пятое место после Пакистана, Египта, Великобритании и ОАЭ. Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок. Кофе также пользуется популярностью. Но мы видим возможности по расширению как экспорта, так и импорта – в России мы закупаем зерно, удобрения, изделия из металлов», — сказал он.

Дипломат отметил, что товарооборот между РФ и Кенией «находится на отметке 400 миллионов долларов», но Россия «поставляет в пять раз больше, чем Кения».

«Мы бы хотели по экспоненте наращивать и наш экспорт, и импорт из России. Одно из препятствий к расширению торговли – это отсутствие прямого авиасообщения между нашими странами, нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов. Сейчас мы работаем над установлением прямого авиасообщения, ведем переговоры с руководством РФ и авиаперевозчиками по поводу подписания соответствующего соглашения», — добавил Огуту.

Посол отметил, что Кения также настраивает «частный сектор на плотную точечную работу с их партнерами в России». Он напомнил, что в 2019 году на первом саммите «Россия-Африка» был заключен меморандум о взаимопонимании Кении с представителями российского бизнеса.

«Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности. Кроме того, наша страна обладает выходом к морю, и мы могли бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса на наш континент», — заключил дипломат.

«Кто такой президент Владимир Путин»

8 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на заседании Европарламента, посвященном борьбе с иностранным вмешательством, что сомневается в искренности африканцев, которые участвуют в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, жители Африки «не знают, где находится Донбасс, и кто такой президент Владимир Путин».

«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <…> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах (столицы Мали) Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!» Это шокирует!» — пояснил европейский дипломат.

9 декабря президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, опроверг заявление Борреля. По словам главы государства, глава дипломатии ЕС – «большой, крупный деятель современности, политический деятель современности, так о Брежневе когда-то говорили».

«Но в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма. Нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку: политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную. У нас очень устойчивые, очень добрые, дружеские отношения с африканскими странами, и они продолжаются», — подчеркнул российский лидер.

По его мнению, если бы в Европе «знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки», то не препятствовали бы поставке в эти государства продовольствия и удобрений из РФ, «от которых зависит в конечном итоге урожай в африканских странах и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти».

«До сих пор еще даже не смогли вывезти из некоторых морских портов европейских стран наши удобрения, которые готовы – я уже об этом много раз говорил – передать африканским странам бесплатно. Частично этот процесс пошел под давлением Генерального секретаря ООН, но до сих пор проблема так и не решена», — отметил Путин.

Он также посоветовал «некоторым политическим деятелям в Евросоюзе» перестать «болтать языком о любви к африканским народам» и заняться «оказанием прямой поддержки этим странам».