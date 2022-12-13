Кения предложила России сотрудничество в области продовольственной безопасности

Посол Кении в Москве Бенсон Огуту предложил российским властям сотрудничество в области продовольственной безопасности, сообщает ФАН.

Дипломат подчеркнул, что африканские страны испытывают нехватку еды из-за высоких цен на удобрения в мире и продолжительной засухи в регионе. Он выразил признательность отечественным чиновникам за их поддержку и помощь в облегчении тяжелой ситуации.

В дополнение к этому посол отметил, что Найроби планирует использовать опыт РФ в механизации сельского хозяйства.

Правительство республики видит в России ведущего мирового производителя зерна и рассчитывает на ее помощь для достижения самодостаточности и увеличения своих доходов с экспорта сырья.