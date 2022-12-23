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Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы «Мир»

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Global Look Press

Посол Кении в РФ Бенсон Огуту заявил, что в Найроби рассматривают возможность использования платежной системы «Мир». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, правительство Кении также готово рассмотреть и другие альтернативные механизмы для торговли с Россией.

«Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант (использование российской системы «Мир». — «Газета.Ru»), мы его рассмотрим», — пояснил посол.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак говорил, что Россия и Венесуэла прорабатывают возможность использования карты «Мир» в республике, идет техническая интеграция с национальным банком страны.

До этого банки Казахстана получили разрешение от США на осуществление операций по картам «Мир».

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