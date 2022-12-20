«Детище великой Алексеевой не пожалели». Минюст подал иск о ликвидации МХГ

Людмила Алексеева во время конференции, посвященной 30-летию МХГ, Москва, 2006 год

Московская Хельсинкская группа, основанная советскими диссидентами более 45 лет назад, может прекратить существование. Минюст 20 декабря подал иск о ее ликвидации. Сопредседатель группы Вячеслав Бахмин заявил, что МХГ попытается оспорить последующие решения суда, но «особых надежд на это нет». В конце ноября в организацию пришли с внеплановой проверкой. В 1980-е группа уже прекращала свою деятельность на семь лет, но в 1989 году ее удалось возродить.

Минюст России подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы, сообщила в своем Telegram-канале правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, МХГ уже получила соответствующее уведомление.

«Детище великой правозащитницы Людмилы Алексеевой не пожалели. Подали иск о ликвидации. Но вдруг суд заступится? Буду верить», -— написала Меркачева.

Иск был подан в Мосгорсуд 20 декабря. Дату слушания еще не назначили. «Исковое заявление зарегистрировано сегодня. Решается вопрос о его принятии и назначении к слушанию», — подтвердили информацию в суде.

Минюст сослался на то, что МХГ — московская региональная организация, поэтому не должна работать в других субъектах РФ. По словам Меркачевой, представители МХГ действительно приезжали на судебные процессы в других регионах, но «в рамках партнерских каких-то отношений, поддержать там кого-то приехали». «Это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта», — подчеркнула правозащитница.

«Отчет о мощной деятельности»

Член МХГ Борис Альтшулер рассказал РБК, что уже ознакомился с исковым заявлением, в котором, по его словам, можно прочитать «отчет о мощной деятельности МХГ».

«Только что я получил эту информацию, внимательно прочитал иск. Очень длинное исковое заявление Минюста, и это прекрасный суммирующий отчет о мощной деятельности МХГ на протяжении последних трех лет», — сказал Артшулер.

Правозащитник также признал, что организация действительно работала на всей территории РФ, «что можно только приветствовать». «Минюст считает, что это неустранимое противоречие уставу, и поэтому МХГ подлежит ликвидации», — резюмировал он.

Внеплановая проверка

Сопредседатель группы Вячеслав Бахмин заявил изданию «Подъем», что «к весне, скорее всего, МХГ исчезнет из правового поля». «Все к этому и шло. Это направлено на больший контроль. Этого можно было ожидать», — сказал он.

Бахмин добавил, что члены МХГ попытаются оспорить будущие решения суда, но «особых надежд на это нет», а судебная практика показывает, что подобные вердикты «отменяются в очень редких случаях, практически никогда».

По словам правозащитника, в течение почти месяца по требованию прокуратуры в организации проводили внеплановую проверку.

По ее итогам МХГ предъявили разные претензии по поводу нарушения устава и законодательства.

«Назвать их злостными невозможно, потому что нам в первый раз представили претензии. Мы считаем, что нарушения вполне устранимы, их недостаточно, чтобы принимать такое жёсткое и необратимое решение о ликвидации организации», — заключил ее сопредседатель.

История МХГ

МХГ была основана 12 мая 1976 года. Первоначальное название — Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Возглавил группу советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР диссидент Юрий Орлов.

С самого начала за деятельностью организации следил КГБ. В период с 1976 по 1982 год восемь членов МХГ были арестованы. Еще шестерых вынудили уехать из СССР, среди них была и будущая глава организации Людмила Алексеева. В 1993 году она вернулась в Россию, а в 1996-м возглавила организацию.

В 2002 году Алексеева вошла в состав Комиссии по правам человека при президенте России (с 2004 года — Совет по правам человека).

В 2012 году вступил в силу закон об НКО-иноагентах, после чего организация отказалась от помощи зарубежных спонсоров. В 2014-м МХГ пришлось свернуть большую часть направлений из-за нехватки средств. В последние годы финансирование МХГ осуществлялось за счет средств господдержки и денег бизнесменов, в частности через Фонд президентских грантов и Благотворительный фонд Владимира Потанина.

20 июля 2017 года правозащитнице исполнилось 90 лет. Президент России Владимир Путин приехал в этот день к ней домой, чтобы вручить цветы, гравюру с изображением Евпатории и декоративную фарфоровую тарелку с изображением ее alma mater — МГУ имени М. В. Ломоносова.

Правозащитница умерла 8 декабря 2018 года. На церемонию прощания в Доме журналистов пришли сотни человек, в том числе и президент. После смерти Алексеевой сопредседателями МХГ стали Бахмин, Валерий Борщев и Дмитрий Макаров.