«Светлый человек»: в Москве простились с Людмилой Алексеевой

Президент России Владимир Путин вышел на сцену Центрального дома журналистов, где проходила церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, положил букет красных роз возле гроба и, постояв несколько, вышел из зала.

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Проститься с Алексеевой пришли представители противоположных взглядов и лагерей.

У гроба покойной в траурном карауле можно было увидеть и замглавы администрации президента Сергея Кириенко, и правозащитника Валерия Борщева, и Светлану Ганнушкину, и омбудсмена Татьяну Москалькову. Проститься с ней пришли сенатор и экс-посол России в США Владимир Лукин, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, послы Германии и Нидерландов, иностранные дипломаты и деятели культуры, и сотни обычных людей. В очереди можно было заметить и оппозиционера Алексея Навального в сопровождении супруги.

Это была разношерстая толпа, где встречались и дамы в дорогих шубах, и мужчины в дешевых пуховиках, и молодежь с рюкзачками за спиной, и строгие польские военные в шапочках-квадратках, несущие траурный венок от правительства своей страны.

В толпе стоящих в траурном зале выделялся один молодой человек в немного нелепой шляпе и с черными, как смоль, бакенбардами, как будто завсегдатай ленинградского рок-клуба. У каждого из пришедших была своя Алексеева, которую многие за глаза называли «бабушкой».

«Людмила Михайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в ней нуждался. Она любила Россию: у нее было свое видение и понимание, какой должна быть страна», — сказал о покойной приехавший на прощание спикер Госдумы Вячеслав Володин. И под этими словами сегодня могли бы подписаться даже политические оппоненты самого Володина.

«Уходит очень светлый человек, с которым связан разворот нашей страны к другой жизни и к другой стране», — сказал «Газете.Ru» один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис, пришедший на церемонию прощания.

Однако он, как и многие, не скрывал негодования тем, что на прощании нет 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который недавно был арестован за призывы к участию в несогласованной акции.

Экс-депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что Алексеева запомнилась ему как «честный смелый человек, который всегда придерживался принципов». «Она внесла огромный вклад в правозащитное движение», — сказал Гудков, присутствовавший в Доме журналистов вместе с отцом.

В небольшом подвальчике Домжура, где ждали своей очереди для входа в траурный зал журналисты, были наклеены фотографии из старых советских газет и журналов. На них мелькали нелепые лозунги и призывы, а на одном был большой официальный портрет Брежнева. И все это было вовсе не неуместно, так как и газеты, и Брежнев были частью той эпохи, во время которой Алексеева занималась правозащитной работой.

В фойе Дома журналистов на экране мелькали фотографии Алексеевой, на которых она беседовала с оппозиционерами или руководителями государства. И в этом не было ничего необычного —

при жизни эта пожилая элегантная женщина могла находить общий язык с самыми разными людьми, даже с теми, кого трудно представить стоящими рядом друг с другом.

Место прощания — не пафосный Колонный зал, а «Домжур» — казалось символичным, так как был расположен в двух шагах от Арбата, где Алексеева прожила многие годы и любила гулять по его переулкам. «Я живу между Пушкиным и Окуджавой, здесь есть дом Пушкина, где он жил со своей женой, рядом — дом Окуджавы, а мой — посредине, и это очень приятно», — рассказывала она.

Покойная, как рассказывали ее близкие, в общении была довольно легким и веселым человеком. Возможно, поэтому портрет в траурном зале понравился бы ей. На нем она улыбается, скрестив руки на груди, но не по-наполеоновски, а как будто готовится защищать футбольные ворота, понимая, что обязательно поймает брошенный мяч.

В самом ее взгляде на портрете считывалось какое то спокойствие, и, казалось, оно передавалось даже сотрудникам ФСО, которые предельно вежливо разговаривали со всеми вошедшими, когда просили предъявить вещи для досмотра.

Людмила Алексеева будет похоронена на Троекуровском кладбище.