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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 299-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 299-й день

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Сергей Аверин/РИА Новости
В ночь на 19 декабря в Киеве, в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской области и ДНР объявили воздушную тревогу. Взрывы произошли в районе города Днепр и в Киеве, где сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры. Отдельные районы столицы Украины обесточены. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:00

08:52

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив четыре ракеты по городу Алчевску из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики.

В результате обстрела было повреждено здание коммерческого предприятия — ТАСС.

08:45

«Командование ВСУ перебросило в район города Артемовск в ДНР порядка 800 мобилизованных солдат, большинство из которых не имеют навыков владения оружием», — утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, которого цитирует ТАСС.

08:43

В ЛНР утверждают, что ВСУ на купянском направлении начали вырубать леса якобы для продажи — ТАСС.

08:36

ВСУ выпустили по селу Новоселовка в Перевальском районе ЛНР пять снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики. По его информации, обстрел произошел в 01:15 мск — ТАСС.

08:30

В Белгородской области при обстреле поселка пострадали два человека — ТАСС.

08:27

В ЛНР заявили, что ВСУ на краснолиманском направлении перешли на практику атак на джипах — ТАСС.

08:23

В Киеве действуют экстренные отключения электроэнергии — ТАСС.

08:12

В Киеве сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры — ТАСС.

08:11

08:10

Кличко подтвердил взрывы в двух районах Киева — ТАСС.

08:08

Отдельные районы Киева обесточены после взрывов — ТАСС.

08:05

Взрывы произошли в Киеве, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В городе объявлена воздушная тревога, жителей просят находиться в укрытиях. Оповещение поступило в 06:24 мск, всего через девять минут после того, как в Киеве отменили воздушную тревогу, длившуюся более трех часов — ТАСС.

08:03

Лондон передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак — ТАСС.

08:01

В ночь на 19 декабря в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, сообщает официальный ресурс по оповещению. По данным украинского издания «Зеркало недели», взрывы слышны в районе города Днепр.

Позднее в Киеве, Винницкой, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Украине районах ДНР также объявили воздушную тревогу, передает ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 299-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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