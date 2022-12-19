Дорого и сложно. С какими проблемами столкнется Киев в случае поставки американских ЗРК Patriot

В случае, если США поставят Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot, ЗРК станут приоритетной целью Вооруженных сил России, считает журналист хорватского издания Advance Антун Роша. Он также считает, что ракетные системы не переломят ситуацию на Украине в пользу Киева, так как Patriot сложны в управлении, а ракеты для них стоят слишком дорого.

«Кто будет управлять ЗРК Patriot?»

В статье Антун Роша написал, что в ближайшее время, вероятно, будет «официально подтверждено», что Украина получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Журналист считает, что «это очень значимая веха», так как ЗРК – «довольно передовые системы противовоздушной обороны».

«В политическом смысле (передача Киеву – «Газета.Ru») систем Patriot является дополнительным подтверждением того, что США готовы больше инвестировать в украинскую оборону», — говорится в статье.

Автор материала пояснил, что ракетные системы Patriot эксплуатируются с 1980-х годов и «могут быть ориентированы на крылатые ракеты, самолеты, а также баллистические ракеты короткого радиуса действия». ЗРК имеют такие страны, как Германия, Япония, Израиль, Саудовская Аравия, Кувейт, Тайвань, Греция, Южная Корея и Катар.

Роша также отметил, что эти зенитные ракетные комплексы сложны в управлении: для обслуживания одной батареи необходимы около 90 человек. А такого квалифицированного персонала у Киева нет, поэтому поставка систем вряд ли переломит ситуацию в пользу украинских властей.

По мнению автора статьи, поставки ЗРК будут скорее символическим жестом со стороны США, чем реальным усилением обороны Украины.

«При этом возникает вопрос — кто будет управлять системами Patriot, когда они приедут на Украину?» — написал обозреватель.

Он считает «очевидным», что американские власти не станут публично отправлять своих солдат на Украину, так как это можно будет «интерпретировать как начало русско-американской войны».

Кроме того, отметил Роша, стоимость одной ракеты для комплекса составляет $4 млн, поэтому «ни в коем случае не выгодно использовать эти системы для поражения некоторых небольших целей».

С первого дня появления ЗРК Patriot на территории Украины они станут законной и приоритетной целью для ударов артиллерии и авиации России, считает журналист. У российских военных также появится возможность изучить их «вблизи».

«Россияне попытаются узнать о них некоторые подробности. Американцев такое пристальное изучение, разумеется, не может устраивать», — написал обозреватель.

Роша опасается, что поставки ЗРК могут привести к эскалации ситуации. Например, если ракеты Patriot в итоге упадут на российской территории, или если ими будет сбит самолет в чужом воздушном пространстве.

Возможные поставки Киеву

13 декабря телеканал CNN сообщил со ссылкой на анонимных чиновников, что власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. В статье также было отмечено, что этот план Пентагона должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

«Украина призывает США отправить передовую систему ПВО дальнего действия, которая является высокоэффективной для перехвата баллистических и крылатых ракет, поскольку она подвергается шквалу российских ракет и атак беспилотников, которые разрушили ключевую инфраструктуру по всей стране. Это была бы самая эффективная система оборонительного оружия дальнего действия, отправленная в страну», — отметили авторы статьи.

При этом источники телеканала указали, что существуют «огромные» логистические проблемы, связанные с «доставкой и эксплуатацией» ЗРК.

На следующий день офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал о своих опасениях, что ЗРК Patriot не получится интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины, они окажутся в изоляции и станут легкой мишенью для российских войск.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал 14 декабря, что поставки Киеву этих зенитных ракетных комплексов могут спровоцировать прямой конфликт России и НАТО. Он считает, что такими поставками Вашингтон «ставит мир на грань третьей мировой войны».

15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала на брифинге, что «многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага (поставок ЗРК Patriot – «Газета.Ru»), который ведет к эскалации конфликта. Она уверена, что это «повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия».