Преследуют за язык, национальность и гражданство. Как ухудшилось положение россиян за границей

Эксперты из Московского бюро по правам человека представили доклад, в котором сообщили, что в 2022 году фундаментальные права россиян за рубежом нарушались намного чаще, чем раньше. После начала СВО такие случаи стали массовыми, а русофобия стала тенденцией для западных стран. Правозащитники настаивают на том, чтобы все эти факты тщательно расследовались и оценивались, в том числе в международных инстанциях.

Московское бюро по правам человека проанализировало случаи нарушения прав россиян за рубежом и пришло к неутешительным выводам: в 2022 году случаев, когда фундаментальные права граждан РФ нарушались, стало значительно больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2022 году».

Эксперты бюро отметили, что тенденция на рост нарушений прав россиян сохранялась последние годы в странах Запада и их «сателлитах», но в 2022 приобрела характер дальнейшей эскалации.

«Преследования по принципу гражданства, языка и национальности, носившие единичный характер в предыдущий период, стали массовыми в уходящем году. Воинственная русофобия стала мейнстримом, определяющим внешнюю и внутреннюю политику западных государств», — говорится в докладе.

Именно на западные страны, по подсчетам Московского бюро по правам человека, приходится основной объем нарушений прав россиян за границей — там они носили комплексный, системный и всеобъемлющий характер. К их сателлитам специалисты отнесли и Украину.

«В условиях борьбы Запада против России действия, направленные против российских граждан, их жизни, свободы, достоинства, имущества, прав и свобод, являются отдельным фронтом агрессии в отношении российского общества», — подчеркнули авторы доклада.

Эксперты считают участившиеся нарушения прав россиян целенаправленной политикой Запада для причинения максимального ущерба России. И поэтому такие случаи требуют объективной и беспристрастной оценки. Авторы документа рекомендуют использовать весь доступный «арсенал правовых, политических, экономических и информационных способов воздействия».

В качестве еще одной рекомендации правозащитники называют информирование россиян о фактах нарушений. В частности, они выступают за максимальное освещение преступлений ВСУ, украинских националистов и наемников против российских граждан в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также в других субъектах России.

После начала специальной военной операции на Украине российские граждане неоднократно подвергались нападениям в странах Европы. Чаще всего агрессорами выступали украинские беженцы и их соотечественники, уже давно живущие в ЕС. Поводом для нападений становились русская речь на улице, российские автомобильные номера, изображения или цвета российского флага на одежде.

Кроме того, в западных странах участились случаи вандализма в отношении объектов, связанных с Россией. Чаще всего это происходило в Европе и Прибалтике. В Латвии неизвестные облили краской памятник солдатам Красной армии, освобождавшим Ригу от немецких войск. В Болгарии то же самое произошло с 11-метровой статуей «Алеше» — памятником советскому воину-освободителю.

Весной в Словакии раскрасили в цвета украинского флага мемориальный комплекс, где захоронены тысячи советских солдат. В Польше Институт национальной памяти решил ликвидировать все оставшиеся в стране советские мемориалы.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что для европейских политических элит отношение к русским, как к врагам, уже стало традицией.

«Мы как ученые всегда отмечали, что у стран бывшего соцлагеря русофобия является главной государствообразующей идеологией», — говорил Суздальцев.

В июне МИД России также составлял доклад о нарушении прав граждан и соотечественников за границей. Эксперты дипломатического ведомства подчеркивали, что в 2022 ситуация с такими случаями «многократно ухудшилась».

Министерство сообщало о «шокирующей своей дикостью тотальной дискриминации россиян, включая дипломатов». В МИДе особо обратили внимание, что приобрели массовый характер нарушения прав детей с российским гражданством или просто имеющим русские корни — в школах их унижают одноклассники при попустительстве учителей, на них оказывается психологическое давление, создаются барьеры для обучения.

Волну нападений на российские дипломатические представительства в МИД посчитали спланированной акцией из-за массового и организованного характера. И напомнили про майское нападение на посла Сергея Андреева в Варшаве во время возложения цветов на кладбище, где захоронены советские воины.