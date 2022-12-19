«Двуличие и запредельный цинизм». Медведев раскритиковал позицию Британии по Украине

Премьер Великобритании Риши Сунак считает, что переговоры Москвы и Киева не состоятся, пока ВС РФ находятся на Украине. По его мнению, садиться за стол переговоров в текущей ситуации бессмысленно. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такую позицию «запредельным цинизмом», но о том, что переговорный процесс вряд ли может начаться в ближайшее время, заявил также и генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что «не знает, что ему обсуждать» с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер Великобритании Риши Сунак назвал бессмысленными любые переговоры Москвы и Киева, пока армия РФ находится на территории Украины.

«Нам очевидно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в существующем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв», — сказал политик на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге (цитата по ТАСС).

«Прекращение огня будет использоваться Россией для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры», — добавил он.

По словам британского премьера, «коллективная решимость» стран Запада ясна: в дальнейшем Украине продолжат оказывать всестороннюю поддержку. «И это в первую очередь потому, что их безопасность — это наша безопасность», — заключил Сунак.

В 2023 году Великобритания пообещала предоставить не менее £2,3 млрд ($2,8 млрд) для нужд Киева. «Я очень надеюсь, что и другие сделают все возможное для продолжения мощной поддержки», — отметил также политик.

Бывший президент России Дмитрий Медведев уже отреагировал на заявление Риши Сунака.

«Все британские политики редкие г-ки и лицемеры. Вот молодой премьер с ранее нехарактерной для Туманного Альбиона фамилией выдал: пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может. И это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», — написал в своем Telegram-канале зампред СБ РФ. Медведев также посоветовал британцам «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их аргентинцам.

«Нам придется подождать»

Генсек ООН Антониу Гутерриш тоже заявил, что не видит перспектив для начала переговорного процесса «на ближайшем горизонте».

«Я не настроен оптимистично по поводу возможности эффективных мирных переговоров в ближайшем будущем. Полагаю, что военная конфронтация продолжится и, думаю, нам придется подождать момента, когда мирные переговоры всерьез будут возможны», — сказал он во время пресс-конференции, транслируемой в Twitter.

В связи с тем, что Москва и Киев пока не сели за стол переговоров, ООН концентрирует усилия на «других аспектах ситуации» — повышении эффективности работы зернового коридора из украинских портов, а также ускорении процесса обмена пленными, подчеркнул он.

При этом Гутерриш выразил надежду, что в 2023 году конфликт все-таки удастся завершить. «Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год», — пояснил генсек.

«Сигнал долгосрочного спроса»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что поставки вооружения для нужд ВСУ приблизят переговоры Киева и Москвы. По его мнению, когда-нибудь президент РФ Владимир Путин «поймет, что он не может победить на поле боя». Сейчас же РФ, по его мнению, готовится к затяжным боевым действиям.

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. <...> Мы должны понимать, что президент Путин готов долго находиться в состоянии войны и вести новые наступления», — цитирует слова Столтенберга AFP.

Генсек организации уточнил, что альянс сейчас наращивает производство вооружения для пополнения собственных запасов и для того, чтобы иметь возможность поддерживать армию Украины. Кроме того, производителям оружия НАТО собирается дать «сигнал долгосрочного спроса», чтобы они продолжали инвестировать в производство.

«Я не знаю, что нам обсуждать»

За день до этого перспективы переговоров также прокомментировал и сам президент Украины Владимир Зеленский.

«Некоторые предлагают сесть за стол переговоров [с Владимиром Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но у нас совершенно другое видение», — заявил политик в интервью телеканалу LCI.

Зеленский также пессимистически высказался по поводу результативности возможных переговоров Путина и президента Франции Эммануэля Макрона: «Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты».