«Без нас, Владимир Владимирович, невозможно». Зачем Путин прилетел в Минск

Президент РФ Владимир Путин впервые за три года прилетел в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Как объяснил президент Белоруссии, есть «ряд чувствительных тем», которые требуют личного участия глав государств «в широком составе». В рамках визита также проходят переговоры между членами правительств двух стран и главами министерств. В частности, в белорусской столице находится глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Политики в ходе встречи отметили важность кооперации и обозначили основные направления сотрудничества. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин прилетел с однодневным рабочим визитом в Минск. В аэропорту его встречал белорусский коллега Александр Лукашенко, прямо к трапу поднесли накрытый рушником каравай и вручили букет цветов. Политики обнялись и похлопали друг друга по плечу.

Переговоры начались с беседы в широком составе, в которой участвуют члены правительств двух стран, а также руководители различных ведомств, в том числе министры обороны. После они продолжатся уже в формате один на один. В составе российской делегации, помимо уже упомянутого главы Минобороны Сергея Шойгу, в белорусскую столицу прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

В Кремле ранее охарактеризовали встречу как «возможность провести хорошую ревизию, сверить часы и по союзным интеграционным программам, и по наиболее актуальным вопросам торгово-экономической повестки дня».

«Вы знаете, что по ряду чувствительных тем правительства, как они заявляют, исчерпали переговорные возможности. Как они нам докладывают, позиции сторон сформулированы, и сегодня предстоит их обсудить в широком составе. Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», — объяснил необходимость личных контактов Лукашенко (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что сегодняшние решения не разочаруют «ни белорусов, ни россиян и будут способствовать повышению благосостояния и уверенности в завтрашнем дне».

Кооперация

Путин в начале беседы заявил, что Москва и Минск активно сотрудничают по многим направлениям, в том числе развивают военно-техническое сотрудничество.

«Есть направления, связанные с военно-техническим взаимодействием. И это не только какие-то взаимные поставки, но и, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей и производств», — уточнил российский лидер.

«И по космической сфере — то же самое. У нас там есть соответствующие планы», — добавил президент РФ.

«Нас постоянно проверяют на прочность»

Несмотря на «некоторые шероховатости», Белоруссия и Россия находят ответы на все угрозы, выразил уверенность Лукашенко.

«Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы», — подчеркнул он.

По словам белорусского президента, тесная интеграция Белоруссии и России показала всему мировому сообществу, что «только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции». «Благодаря совместным шагам нам в целом удалось преодолеть возможные негативные эффекты санкционного давления», — считает Лукашенко.

Последствия санкций

Белорусский лидер также подчеркнул, что Москве и Минску удалось преодолеть возможные негативные последствия санкций Запада именно «благодаря совместным шагам». «Непростое время» требует от стран «политической воли и нацеленности на результат» по всем темам двусторонней повестки.

«Это наш ответ. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат», — сказал Лукашенко.

Голос разума

Политик выразил надежду на то, что Запад «прислушается к голосу разума», а также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога по безопасности.

«Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем [президент РФ Владимир Путин] часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства», — сказал он.

Экономика — приоритет

Приоритетным направлением в отношениях Москвы и Минска можно назвать экономическое сотрудничество, заявил в свою очередь Путин.

«Что касается экономики, то, как [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] и отметил, это наш приоритет», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Москва и Минск в последнее время также уделяли много внимания вопросам безопасности и сотрудничества на международной арене.

«Беларусь является не только нашим добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Беларусь является, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — резюмировал политик.

Сотрудничество по атому

Путин пообещал, что российская сторона будет и дальше помогать белорусам развивать атомную энергетику несмотря на то, что могла бы заработать больше на продажах газа.

«Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики — как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект — атомную электростанцию строим. Первый блок работает», — подчеркнул российский лидер, уточнив, что годовой объем вырабатываемой на АЭС энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа.

«Готовы дальше развивать этот проект, работать, блоки строить. Но, что, на мой взгляд, самое важное - то, что мы готовы (и делаем это) создавать отрасль, готовить национальные кадры, развивать науку соответствующим образом. Такие предварительные договоренности у нас тоже есть», — заключил президент.

19:1

Путин приехал в Белоруссию впервые с июня 2019 года. Последний раз он посетил Минск ради соревнований по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр.

Лукашенко же, напротив, ездит в Москву очень часто. С июня 2019-го он прилетал в РФ уже 19 раз.

Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Гебештрайт выразил обеспокоенность в связи с первым за три года визитом Путина в столицу Белоруссии. Свое беспокойство он объяснил неясностью ответа на «вопрос о роли Белоруссии» в конфликте с Украиной, сообщает DW.