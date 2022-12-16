Замглавы Еврокомиссии Домбровскис: ЕС включил в санкционный список 168 российских компаний

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил в Twitter, что Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний, в первую очередь ограничения затронули военно-промышленный, горно-добывающий и энергетический секторы.

«Девятый пакет санкций против России. Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом», — написал он, уточнив, что, новые рестрикции подразумевают расширение инвестиционных запретов в отношении энергетического, горно-добывающего секторов в РФ и сектора услуг для российского бизнеса. Последнее включает в себя маркетинговые исследования, рекламу, проведение опросов общественного мнения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что еще рано говорить о готовности РФ к ограничениям, которые ЕС планирует наложить на страну в рамках девятого пакета санкций и нужно сначала ознакомиться со списком санкций.