Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием для переговоров

Владимир Зеленский назвал отвод российских войск «к границам 1991 года» условием для начала переговоров о мире. По мнению президента Украины, только это позволит свернуть «с военного пути на дипломатический».

«Возможный путь для дипломатии»

В интервью The Economist Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины сложилась «очень тяжелая, сложная ситуация». По его словам, «то же самое в Бахмуте, в Соледаре, под Харьковом, Кременной и Сватово».

«Победа придет тогда, когда будет ощущение, что люди все вытерпели и сохранили. И люди не хотят идти на компромисс по территории. Почему? Проблема глубже, чем земля. Никто не хочет вести диалог с людьми, которые развязали (военную спецоперацию. — «Газета.Ru»). Потому что люди (испытывают. — «Газета.Ru») ненависть», — считает Зеленский.

По его словам, «ненависть» вызвана тем, что «большинство семей» в стране «что-то или кого-то потеряли». Зеленский отметил, что он «против замораживания» конфликта.

И выразил мнение, что российские войска «должны уйти», и нельзя оставить «все как есть», когда РФ взяла под контроль часть Донбасса, юга страны и Крым. Он уверен, что «никто этого не простит».

«Мы должны идти к нашим границам» <…> Мы не в НАТО. Каковы гарантии безопасности? Если он (президент России. — «Газета.Ru») вернется, они снова помогут нам оружием? Может ли это действительно защитить нас от полномасштабного вторжения? Нет. Мы должны смотреть на реальную картину», — полагает Зеленский.

Он считает, что, если Москва «сейчас отступит к границам 1991 года, тогда откроется возможный путь для дипломатии».

«Вот кто может свернуть войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать», — пояснил президент Украины.

Три шага Зеленского

В своем видеообращении к участникам саммита G20 Зеленский заявил 12 декабря, что, по его мнению, есть три шага, которые необходимо предпринять в 2023 году для достижения мира на Украине.

Первым он назвал предоставление Украине современных танков, артиллерии, снарядов, более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет. Украинский лидер отметил, что у России «все еще есть преимущество в артиллерии и ракетах», поэтому Киеву «нужны современные танки».

Вторым шагом Зеленский считает поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности в следующем году. Он уверен, что необходимо гарантировать «надежную защиту украинской энергетики».

А третьим шагом президент Украины назвал выполнение предложенной им 15 ноября на саммите G20 «формулы мира»:

— Радиационная и ядерная сохранность.

— Продовольственная безопасность.

— Энергетическая сохранность.

— Освобождение всех пленных и депортированных.

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

— Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

— Возвращение справедливости.

— Противодействие экоциду.

— Недопущение эскалации.

— Фиксация окончания боевых действий.

Кроме того, Зеленский предложил «России начать вывод войск в это Рождество». Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что «об этом не может быть и речи».

Три шага к миру, которые назвал Зеленский, Песков посоветовал воспринимать как намерение продолжить боевые действия.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание эти реалии, которые сложились за все это время. Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и украинский режим сегодняшний. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», — сказал представитель Кремля.

Он также уверен, что без учета новых реалий (вхождения в состав РФ новых территорий) говорить об урегулировании ситуации на Украине невозможно.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров, который представлял Россию на саммите G20, сказал, что «формула мира» Зеленского «нереалистична» и «неадекватна». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее оторванной от реальности.

«В своем обращении (к G7. — «Газета.Ru») Зеленский также обратился и к остальному миру. Он заявил о необходимости созвать глобальный саммит по реализации оторванной от реальности своей «формулы мира». Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что ответственность на отказе от дипломатии лежит на киевском режиме», — отметила она.