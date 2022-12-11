«Это плохо для нас, украинцев и России». Что в США думают об ударах ВСУ по РФ

Вашингтон не подталкивает Украину к проведению операций на российской территории и ударам по регионам РФ, сообщил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Накануне глава украинского СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев будет при необходимости атаковать территорию России и ни у кого не собирается спрашивать разрешения на это.

США никоим образом не подталкивают Украину к проведению операций на территории России. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы они могли защитить свою территорию, отвоевать свою землю на Украине», — объяснил Кирби.

Представитель администрации президента Джо Байдена подчеркнул, что эскалация конфликта, которая может произойти из-за атак ВСУ вглубь российской территории, не в интересах Вашингтона.

«С самого начала [конфликта] мы говорили о мониторинге и внимательном рассмотрении рисков эскалации. Потому что это не только плохо для украинцев, это и не в наших интересах. Это плохо и для российской стороны», — сказал Кирби.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина не станет ни у кого спрашивать разрешения наносить удары по территории РФ и готова это делать.

В Москве в свою очередь неоднократно обещали жесткие ответы на любые попытки ВСУ атаковать военные или гражданские объекты на российской территории, включая недавно присоединившиеся ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Последней атакой украинской армии на российские регионы стали инциденты утром 5 декабря, когда беспилотники попытались нанести удары по военным аэродромам «Дягилево» под Рязанью и «Энгельс» под Саратовом. Обе базы российской дальней авиации расположены на расстоянии более 700 км от ближайших позиций ВСУ.

Как позже сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, украинские военные использовали для атак на авиабазы реактивные БПЛА советского производства, летевшие на малой высоте. Они были сбиты средствами ПВО, а упавшие на территории аэродромов обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов. При атаке погибли трое российских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Российские вооруженные силы в ответ на попытку обстрела аэродромов в Рязанской и Саратовской областях в течение нескольких дней нанесла массированные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Без света остались Одесская, Полтавская, Киевская области. Из-за многодневного отсутствия электричества жители Одессы стали выходить на протестные акции и перекрывать дороги. В энергокомпании ДТЭК им заявили, что не способны оперативно и полностью восстановить энергоснабжение.

Владимир Путин 8 декабря на церемонии вручении званий Героя России подтвердил, что армия РФ наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Однако, по словам президента, эти атаки являются закономерным ответом на теракт на Крымском мосту и разрушение линий электропередачи Курской АЭС.

Западные союзники Киева неоднократно заявляли, что не намерены поставлять ВСУ ракетные комплексы большей дальности из-за угрозы их применения по российской территории. В НАТО опасаются, что таким образом альянс будет еще сильнее втянут в конфликт, а удары по регионам РФ приведут к его эскалации. В то же время западные политики отмечали, что украинские военные вполне могут наносить удары по Крыму, принадлежность которого к российской территории не признается.

Однако в Киеве в последние месяцы все чаще намекают Брюсселю и Вашингтону на необходимость поставок более дальнобойного оружия. Так, все тот же глава СНБО Данилов 28 декабря сообщил, что Украине нужны ракеты дальностью 800 км и более. По его словам, они являются «более эффективным решением энергетической проблемы», чем поставки генераторов.