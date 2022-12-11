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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 291-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 291-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Премьер Абхазии заявил, что республика не теряет бдительности на фоне просьб о «втором фронте». Число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10, сообщил врио губернатора Запорожской области. 12 государств, входящих в ЕС, потребовали снизить потолок цен на российский газ, пишет Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:11

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила $100 млн на восстановление энергосистемы Украины.

«Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа», — сказал Зеленский.

8:59

Кадры из центра Донецка после утреннего обстрела.

Под огнем оказались в том числе несколько многоквартирных домов, после одного из попаданий начался пожар в квартире.

8:43

В Белгородской области отменили закупки элементов новогоднего оформления для сел и городов.

Для украшения населенных пунктов будут использовать старое новогоднее оформление. «Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, но отменять праздник, я думаю, что это неправильно», — заявил губернатор Гладков.

8:37

Дмитрий Медведев высказался в Telegram-канале о врагах России:

«Враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах.»

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Дмитрий Медведев

Екатерина Штукина/РИА Новости
8:29

Власти города Ватутино Черкасской области хотят переименовать его в рамках декоммунизации.

«Предложения относительно будущего названия города были разные, они были связаны как с нашей местностью, так и страной в целом, но наибольшее число голосов (206) набрало название Богачево», — пишет украинский портал «Эспрессо».

8:23

8:18

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что финансирование армии Германии и снабжение ее военной техникой ухудшилось из-за «помощи Украине».

«Ситуация в бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объемом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы ее поддержать», — сказала она.

8:13

12 государств, входящих в Европейский союз, потребовали снизить потолок цен на российский газ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так они намерены смягчить влияние энергокризиса на европейских потребителей и бизнес. По данным агентства, среди этих стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

8:08

Число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10 человек.

«По окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО HIMARS. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели», — сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

8:05

Премьер Абхазии заявил, что республика не теряет бдительности на фоне просьб о «втором фронте».

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», — заявил Анкваб.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 291-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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