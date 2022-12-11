«Где война началась, там и закончится». Станет ли Крым «ключом» к мирному урегулированию

Ряд западных представителей полагает, что соглашение о статусе Крыма может стать базой для дипломатического решения российско-украинского конфликта, передает The Washington Post. Там, в частности, приводят слова британского генерала Дэвида Ричардса, который полагает, что по принадлежности полуострова, возможно, стоит провести референдум.

В статье The Washington Post утверждается, что ключ к мирному урегулированию на Украине «находится на скалистом, омываемом морем полуострове Крым».

«Некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны. Многие считают, что война, начавшаяся в Крыму, должна закончиться Крымом»,

— говорится в материале.

WP утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский и его советники в начале конфликта были более открыты к дипломатическим уступкам, нежели предполагает их риторика. В газете напомнили, что во время мартовских переговоров в Стамбуле Украине дала понять, что готовы обсуждать статус Крыма в составе РФ.

Также в материале приводится мнение экс-начальника Штаба обороны Великобритании генерала Дэвида Ричардса. Он полагает, что «может быть какая-то договоренность по Крыму, должным образом контролируемый и проведенный референдум, возможно, что-то вроде гонконгской сделки».

Однако в WP напоминают о непримиримости и «непоколебимых притязаниях» обеих сторон на полуостров, и это препятствует заключению мирного договора. В издании полагают, что ситуация с полуостровом может спровоцировать либо вторжение Украины в Крым, либо спровоцировать российское руководство на более решительные действия, вплоть до применения ядерного оружия.

Состояние и стороны переговоров

В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обсуждении переговоров Россия стремится не к урегулированию, а пытается добиться «краткосрочной передышки» в боевых действиях. По его словам, территориальные уступки и прочие «аморальные компромиссы» не приведут ситуацию к миру.

«Настоящий долговременный и честный мир может явиться результатом лишь полного демонтажа всех элементов российской агрессии», — сказал он.

По его мнению, для мирного урегулирования необходимо выполнить данные условия:

— Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности Украины;

— Освобождение пленных и депортированных;

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

— Вывод российских войск с территории Украины, прекращение боевых действий и «возвращение справедливости» — компенсация ущерба от военных действий;

— Оценка ущерба окружающей среде;

— Гарантии безопасности;

— «Фиксация окончания войны» — подписание соответствующего документа.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности вернуться к вопросам урегулирования конфликта, однако Киев, по утверждениям Москвы, не отказывается от этого.

История переговоров Москвы и Киева Москва настаивает на мирных переговорах с Киевом с первых дней спецоперации. Было проведено несколько раундов, однако стороны не смогли договориться об условиях. По заявлениям Москвы, Киев выдвигал нереалистичные требования. Украинская сторона в свою очередь утверждала, что требования Москвы также невыполнимы. 29 марта по итогам переговоров в Стамбуле сообщалось о возможности достижения компромисса, однако позже процесс был приостановлен и диалог... Читать дальше

В середине ноября состоялись переговоры между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором Центрального разведуправления США Уильямом Бернсом. По словам Нарышкина, они с Бернсом обсудили украинскую проблематику, ядерную безопасность и стратегическую стабильность. 9 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что встреча разведывательных органов РФ и США состоялась по просьбе американского президента Джо Байдена. Другие подробности переговоров не приводились, американская сторона вовсе утверждала, что украинская проблематика в ходе встречи не обсуждалась.

Тогда же Путин заявил, что Россия готова договариваться по Украине. Президент сказал об этом в контексте слов экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее заявила, то Минские соглашения были заключены в 2015 году, чтобы дать Украине возможность подготовиться к крупномасштабному конфликту с РФ. Путин отметил, что подобные высказывания актуализируют «вопрос доверия».

«И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос»,

— сказал президент.

Он отметил, что договоренностей избежать не удастся, и Россия к этому готова. «Но это заставляет нас задуматься, конечно, о том, с кем мы имеем дело», — добавил он.

Также активную роль в мирном урегулировании играет Турция, которая неоднократно утверждала о готовности предоставить площадку для мирных переговоров. Так, в частности, в Стамбуле были проведены два раунда встреч между Москвой и Киевом, а также была подписана зерновая сделка. Однако в Анкаре считают, что Москва должна вернуть Киеву все территориальные приобретения, полученные после 2014 года, в том числе, Крым. В конце августа представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что любое мирное соглашение между РФ и Украиной должно включать возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию.

Кроме того, активную роль на треке пытается занять Франция. Президент Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности посредничества в российско-украинском диалоге. Например, в марте 2022 года Макрон звонил Путину порядка девяти раз для обсуждения урегулирования на Украине. Позже, однако, контакты лидеров прекратились — Макрон заявлял о готовности участвовать в переговорах, однако его инициативы оставались без ответа.

Усилия президента Франции 8 декабря прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, она отметила, что хотела бы комментировать не слова Макрона, а его действия.

«Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, — будем их комментировать. Слов говорится так много, и они настолько противоречат друг другу, что смысла нет останавливаться на них», — сказала она.