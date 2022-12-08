«Неотъемлемая часть истории». Как в Кремле относятся к периоду СССР

В Кремле заявили, что не будут праздновать 100 лет со дня основания СССР. Однако советский период власти РФ считают важной частью истории страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил слова Владимира Путина о сердце, отсутствии мозгов и желании восстановить Советский Союз. «Газета.Ru» вспоминает, что представители властей говорили о государстве-предшественнике современной РФ.

Заповедные времена

Советский период президент РФ и администрация президента считают важной частью отечественной истории. Однако праздновать 100-летие образования СССР в Кремле не будут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Праздновать не будем. [Советские времена] — важная, неотъемлемая часть российской истории», — сказал он.

Песков также попробовал процитировать Владимира Путина о Советском Союзе.

«Только человек, у которого нет сердца, может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов — я боюсь ошибиться в точности цитирования — может желать восстановления этого союза», — сказал пресс-секретарь президента.

Примечательно, что в самом Кремле сейчас проходит выставка «К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия», организованная Музеями Московского Кремля. Она посвящена первому наркому внешних дел советской страны Георгию Чичерину.

Союз Советских Социалистических Республик был учрежден 30 декабря 1922 года. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

Зюганов о спасении

Создание СССР спасло российскую государственность «после царского периода», заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Советская страна ленинско-сталинской модернизацией и Великий Октябрь спасли российскую государственность. Это главное достижение, которым мы должны гордиться, потому что бездарное царское правительство Николая II втянуло нас в Первую мировую войну за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка и спалило Российскую империю», — сказал лидер коммунистов РФ.

Он добавил, что Россия «не справится без справедливости и социализма», и призвал брать пример с Китая.

«Устоим, если обопремся на лучшее, что было в советской эпохе и возьмем с собой все лучшее из того, что создано за последние годы. Вот китайцы показали, как это делается. Советская страна первые 30 лет имела темпы (экономического роста) средние 14% в год, китайцы имеют 10% в год за те же 30 лет», — заявил Зюганов.

Общая история

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что союзное прошлое бывших республик СССР навсегда останется общей историей.

«То, что было у нас в истории, в том числе в общей истории с ныне независимыми государствами, а ранее республиками Советского Союза, навсегда останется нашей общей историей», — сказал он.

Представитель Путина добавил, что «сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов», которые «очень важны».

Это заявление Песков сделал в ответ на вопрос о том, принималась ли властями РФ в расчет дата – 31 год со дня подписания Беловежских соглашений, закрепивших распад СССР. Путин на этой неделе будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Однако решение о дате принимали власти Киргизии.

О сердце и мозгах

Слова Владимира Путина о распаде СССР, которые сегодня цитировал Песков, были сказаны президентом РФ в 2005 году. Он заявил тогда, что развал Советского Союза стал трагедией для миллионов людей.

«На мой взгляд, мы вместе с водой и ребенка выплеснули – вот, в чем проблема. Освобождение от диктатуры необязательно должно было сопровождаться развалом государства», — сказал Путин немецкому телевидению.

Он также указал на трагедию русского народа, оказавшегося самым крупным разделенным народом в мире.

«Представьте себе, что в один прекрасный момент люди проснулись и узнали, что они с этого дня, оказывается, живут не в общем государстве, а оказались за границами Российской Федерации, хотя всегда идентифицировали себя как часть русского народа. этих людей не пять, не десять человек и даже не тысяча, и не миллион. Их 25 млн человек. Только вдумайтесь в эту цифру!» — воскликнул Путин.

Наконец, в том же интервью президент РФ произнес слова, процитированные Песковым.

«Знаете, у нас говорят: те, кто не жалеют о крушении Советского Союза, у того нет сердца, а кто жалеют — у того нет головы. Мы не жалеем об этом, мы просто констатируем факт и знаем, что смотреть нужно не назад, а вперед», — говорил Путин.

Стоит отметить, что данную фразу приписывают и другим политикам. В 1994 году, по данным «Агентства НЕГА», ее произнес лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз. Он якобы произнес ее в ходе предвыборной кампании.

В 1996 году те же слова произнес, по данным «Киевских ведомостей» генерал Александр Лебедь. Первый президент РФ Борис Ельцин спустя два месяца также заявил (цитата по РИА Новости): «Мы не могли не вспомнить слова одного из наших коллег: «У того нет сердца, кто не сожалеет о распаде СССР. У того нет головы, кто мечтает восстановить его буквальную копию»».

Наконец, в 2000 году Владимир Путин в интервью «РТР-Вести» сказал эту же фразу. В том же году в ходе предвыборной кампании ее произнес президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2001 году ее сказал уже президент Украины Леонид Кучма. Произносил эти же слова и экс-председатель правительства РФ Виктор Черномырдин.