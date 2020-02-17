«Частное мнение»: Кремль ответил на предложение отречься от СССР

Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.

«Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментария, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — заявил Песков.

Ранее Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и предложил впредь не считать Российскую Федерацию его правопреемником. Также судья заявил, что Россия должна обладать конституционным статусом «непричастного к тоталитарным преступлениям» государства.

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Мнение Арановского отражено в датирующемся 10 декабря постановлении Конституционного суда по делу о реабилитации и предоставлении жилья жертвам советских репрессий, а также их семьям и родственникам. Рассмотрев обращение трех россиянок, родившихся в выселенных из Москвы семьях, суд встал на их сторону и постановил внести в законодательства изменения для того, чтобы реабилитированные жертвы репрессий получали жилье при возвращении на прежнее место жительства.

Комментируя дело и вердикт КС, Арановский подверг сомнению сам принцип «правопреемства в правоотношениях из причинения вреда», заявив, что

России «незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях», замещая государство «павшего социализма».

По мнению судьи, вина СССР в репрессиях столь велика, что, наследуя ее, государство будет не в состоянии правомерно существовать.

Отказ от правопреемства «тоталитарных преступлений», в свою очередь, позволил бы России восстанавливать справедливость более свободно и самостоятельно решать, в какой форме и кого именно она должна реабилитировать. Будучи правопреемником, Россия, как считает Арановский, берет на себя вину за содеянное, тогда как при сложении с себя этого статуса она могла бы действовать «ради права, с верой в правду и из милосердия».

«Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом; наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла», — считает судья.

Он также напомнил, что Россия к сегодняшнему дню уже и так неоднократно отрекалась от советских репрессий, приводя в пример ряд более ранних осуждающих заявлений со стороны Госдумы и постановлений КС РФ.

«С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность. Под этим бременем и рухнула коммуно-советская власть, так что теперь ни продолжать, ни возрождать ее нельзя иначе как на ее стороне и с ее неискупимой виной», — рассуждает Арановский.

При этом он также уточняет, что высказанное им мнение не отменяет «важные аспекты в частных случаях правопреемства», таких как членство в международных организациях и международные же соглашения.

Именно эти нюансы и стали главной причиной споров, возникших после публикации мнения судьи Арановского —

критики напомнили, что правопреемство России Советскому Союзу, в числе прочего, обеспечило стране позицию постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволило сохранить в силе международные двухстороние и многосторонние договоры. Помимо этого, Россия сохранила советский ядерный арсенал и статус ядерной же державы.

Отказ от правопреемства мог бы иметь и территориальные последствия — например, если речь идет о Калининграде, переданном во владения СССР по итогу Потсдамской конференции в 1945 году.

В Госдуме же конституционного судью раскритиковали — первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал слова Арановского «очень странным заявлением» и заявил, что оценки политического режима к правопреемству отношения не имеют.

«Правопреемство не касается преемственности политического режима, это касается совсем других вещей. И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции», — цитируют Емельянова РИА «Новости».