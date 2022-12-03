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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 283-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 283-й день

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Александр Мельников/РИА Новости
Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из России в $60 за баррель. В посольстве России в США рассказали, что из-за потолка цен усилится неопределенность и вырастут издержки для потребителей сырья. Более тысячи украинских военнослужащих проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:15

Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины, пишет WalesOnline.

Изменения вступят в силу в начале января, они коснутся тех беженцев, кто пять недель и более проживают во временном жилье, финансируемом правительством. Это 1,5 тыс. человек.

8:10

1100 украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

8:07

РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет, что в город Марганец Днепропетровской области прибыл «польский спецназ» для выявления помощников России.

8:05

Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.

«G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России», — говорится в заявлении «большой семерки».

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 283-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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