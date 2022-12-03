Военная операция РФ на Украине. День 283-й

Украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать услуги прачечных и часть приемов пищи для ускорения их интеграции в местные общины, пишет WalesOnline.
Изменения вступят в силу в начале января, они коснутся тех беженцев, кто пять недель и более проживают во временном жилье, финансируемом правительством. Это 1,5 тыс. человек.
1100 украинских военнослужащих уже проходят обучение в рамках созданной ЕС миссии по содействию украинской армии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах пишет, что в город Марганец Днепропетровской области прибыл «польский спецназ» для выявления помощников России.
Страны G7 договорились установить потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.
«G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России», — говорится в заявлении «большой семерки».