«Европа будет жить без российской нефти». Как в РФ отреагировали на решение ЕС о нефтяном потолке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа с этого года «будет жить без российской нефти». Из-за установленного накануне «антирыночного потолка цен» все поставки будут остановлены. Теперь, по его мнению, нужно «просто подождать», когда ЕС обвинит РФ в использовании энергоносителей в качестве оружия. В Кремле в очередной раз подтвердили, что не примут ценовые ограничения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа начиная с этой зимы будет жить без российской нефти.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — прокомментировал Ульянов недавнее введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Он также выразил уверенность, что Евросоюз в скором времени обвинит Россию в использовании нефти как оружия. «Просто подождите», — написал Ульянов в своем Twitter.

«Москва не примет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введенный ЕС потолок, подчеркнул, что Россия не примет его.

«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

«А каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — добавил Песков.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил, что для Москвы «никакие ограничения цен неприемлемы». «Поставок нефти в страны по условиям потолка цен не будет, даже если это [ограниченные поставки] будет более выгодно», — сказал депутат.

По его мнению, ЕС «ставит под удар свою энергетическую безопасность». «Там не установили потолок, а пробили дно, причем снова. И ради чего? Ради удовлетворения амбиций заокеанских партнеров. Но помощи от них европейцам не дождаться», — выразил уверенность Слуцкий.

«Не война в международно-правовом смысле»

Пресс-служба правительства ФРГ распространила сообщение, в котором подчеркивается, что Россия не ведет энергетической войны с Германией. Заявление было сделано после очередных обвинений немецкого министра финансов Кристиана Линднера в адрес РФ, неоднократно ранее в своих интервью заявлявшего об «энергетической войне».

«Термин «энергетическая война» используется символически и не является войной в международно-правовом смысле. Он должен дать понять, что Россия в сложившейся ситуации использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Одновременно в немецком кабмине напомнили, Берлин ранее ввел санкции против Москвы и продолжает соблюдать их.

Потолок в $60

2 декабря Евросовет окончательно согласовал введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель с механизмом пересмотра. Меры призваны ослабить экономический потенциал России, чтобы страна не смогла дальше финансировать боевые действия на Украине.

«Высоту» потолка долго не могли утвердить из-за того, что представители Польши настаивали на ограничении в $30 за баррель, несмотря на то, что большинство стран-участниц выступали за предел в $65-70.

В тот же день страны Большой семерки (G7) и Австралия заявили, что тоже договорились об ограничении цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Потолок цен будут пересматривать каждые два месяца, чтобы показатель оставался минимум на 5% ниже среднерыночных ставок.

В октябре, когда в странах Запада только началось обсуждение ценового потолка, президент Владимир Путин четко обозначил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — подчеркнул глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».