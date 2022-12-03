«Мы можем защитить союзников и одновременно дать России гарантии»

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил коллегам подумать о том, что будет после завершения конфликта на Украине, в частности, о новой архитектуре безопасности, предполагающей гарантии для всех участников конфликта. Политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно высказывал опасения по поводу того, что НАТО «придет к дверям» РФ. В ближайшее время президенты России и Франции снова должны созвониться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна будет включать гарантии и для России.

«Мы должны думать об архитектуре безопасности, в условиях которой нам предстоит жить завтра. Речь идет, в частности, о словах президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — сказал он в интервью телеканалу TF1.

По словам лидера Франции, страны Запада после окончания спецоперации обязаны будут поднять вопрос об удовлетворении потребностей в безопасности для каждой из сторон.

«Этот вопрос будет частью дискуссий о мире, и нам надо готовиться к тому, что произойдет после [украинского конфликта], и думать о том, как мы сможем защитить наших союзников и одновременно дать России гарантии ее собственной безопасности в тот момент, когда состоится возвращение за стол переговоров», — отметил политик.

Макрон добавил, что также остается открытым и вопрос, «который зависит от Украины». Речь идет о границах страны. «Сама Украина должна решать, на каких условиях, как и когда вести переговоры, а не кто-либо еще», — ответил он на вопрос журналиста о том, будут ли легитимными требования украинского президента Владимира Зеленского вернуть полуостров Крым.

«То, что зависит от нас, — это безопасность остальной Европы», — заключил французский лидер.

А что в самой Франции?

Макрон заверил, что Париж продолжит поддерживать Киев, но при этом никогда не согласится на подрыв боеспособности собственной армии ради поставок оружия для нужд ВСУ.

«Мы никогда не пойдем на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан», — сказал он.

«Мы также никогда не поставим такое оружие, которое сделало бы нас стороной конфликта в результате его использования для нападений на российскую территорию», — пообещал Макрон, отметив, что французы продолжат «делать максимум того, что могут», но соблюдая «эти два ограничения».

Президент Франции также призвал граждан страны не паниковать в связи с возможными перебоями в электроснабжении. Ранее французский оператор энергосетей RTE предупредил об угрозе перебоев с электроэнергией после Нового года.

«Не надо паниковать. Паника не помогает, и она беспочвенна», — сказал Макрон в интервью.

«Я вам говорю со всей ответственностью о том, что если мы все будем соблюдать план «энергетической трезвости» (правительственные меры экономии электроэнергии. — «Газета.Ru») и снизим на 10% потребление, мы можем благополучно пройти зимний период даже в случае очень холодных декабря и января», — подчеркнул французский лидер.

Разговор с Путиным

По словам Макрона, следующий телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время.

«Я планирую вновь переговорить с президентом Путиным после беседы с главой Международного агентства по атомной энергии, в частности по теме гражданской атомной энергетики», — рассказал он.

«Мы должны продолжать помогать Украине, стремиться избегать эскалации, обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и готовить контакты к тому дню, когда все сядут, наконец, за стол переговоров», — резюмировал политик.

«Буду счастлив говорить с Путиным»

Президент США Джо Байден накануне заявил о готовности пойти на переговоры с Путиным, если российский лидер «действительно покажет заинтересованность в прекращении войны на Украине». Пока, по мнению Байдена, таких намерений не прослеживается.

«Факт заключается в том, что у меня нет планов на ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению войны. Он этого пока не делал», — сказал Байден, уточнив, что его контакты с Путиным возможны только при консультациях с НАТО.

«Я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы узнать, как он мыслит», — отметил американский президент, выразив уверенность, что российские власти «просчитались во всех своих первоначальных расчетах» в отношении спецоперации.