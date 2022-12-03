«Состоятельный российский бизнесмен». Миллиардера Фридмана могли задержать в Лондоне

Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали на его вилле в Лондоне, но позже отпустили под залог, сообщают СМИ. На сайте Национального агентства по борьбе с преступностью Соединенного Королевства опубликовано сообщение о задержании «состоятельного бизнесмена» из РФ, но ни его имя, ни имена двух других задержанных не называются. Отмечается, что задержание проводилось по делу об отмывании денег и заговоре с целью обмана МВД. Сам Фридман уверяет, что «у него все хорошо». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сооснователя «Альфа-групп» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана задержали на его собственной вилле в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении миллиардера.

«Фридман задержан полицией», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что ничего не знает о причинах задержания.

«Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», — добавил источник.

«Состоятельный российский бизнесмен»

Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency) сообщило 3 декабря о задержании «состоятельного российского бизнесмена». Его имя названо не было, но возраст задержанного совпал с возрастом Фридмана. Бизнесмена подозревают в ряде правонарушений, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний.

Вместе с «состоятельным бизнесменом» были задержаны еще двое мужчин 35-ти и 39-ти лет. Их имена тоже не разглашаются. Всех троих уже отпустили под залог.

В операции участвовали около 50 сотрудников агентства и полицейских.

«Ячейка NCA по борьбе с клептократией, созданная только в этом году, добилась значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов, тех, кто их поддерживает, а также тех, кто связан с российским режимом», — заявил генеральный директор NCA Грэм Биггар.

«Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу», — пообещал он, добавив, что NCA планирует расследовать и «менее традиционные» пути для сокрытия богатства, такие как продажа дорогостоящих активов через аукционные дома.

«Все в порядке»

В пресс-службе Альфа-банка информацию о задержании Фридмана не подтверждают.

«Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — говорится в комментарии кредитной организации.

Сам Фридман согласился поговорить с журналом Forbes, но на просьбу подтвердить или опровергнуть задержание ответил уклончиво: «У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями».

Реакция посольства

Посольство России в Великобритании потребовало от властей страны незамедлительно уведомить дипломатов о причинах и обстоятельствах задержания гражданина РФ.

«Посольство России в Лондоне обратилось к британским властям за разъяснениями в связи с информацией NCA о якобы произведенном в Лондоне задержании российского гражданина. Дипломаты потребовали незамедлительно уведомить посольство о причинах и обстоятельствах ареста, местонахождении и условиях содержания нашего соотечественника», — цитирует ТАСС комментарий дипмиссии.

В посольстве также потребовали от британских властей предоставить сотрудникам консульства, а также адвокатам доступ к задержанному.

Санкции ЕС и сокращение доходов

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, бизнесменов и журналистов. Фридман, попав в «черный список», как и его коллега Петр Авен, сразу же вышел из совета директоров Альфа-банка.

С начала года совокупное состояние богатейших миллиардеров России сократилось на $75,1 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index, в который входят 23 россиянина. Их общее состояние на 1 декабря 2022 года составляет $296,03 млрд.

Самый богатый российский олигарх — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (+ $92,6 млн, до $31 млрд). Вторую строчку занимает владелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого сократилось на $5,07 млрд, до $27,4 млрд.

Фридман находится на десятом месте. С начала года он потерял $2,59 млрд, его состояние оценивается в $11,4 млрд.