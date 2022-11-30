«Отправили тысячи сражаться». Лондон ввел санкции против организаторов мобилизации в РФ

Великобритания ввела санкции против губернаторов некоторых российских регионов, главы Минпромторга Дениса Мантурова, главы ФСИН Аркадия Гостева и главы ЦИК Эллы Памфиловой. Также в список вошли несколько военных комиссаров и руководитель «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края». Попавшим под санкции Лондона лицам запрещено въезжать в Великобританию, а их активы в королевстве (при наличии) будут заморожены. Кто и за что попал в британские списки — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете санкций против российских чиновников, которые связаны с частичной мобилизацией в России.

«Сегодня мы ввели санкции против лиц, которые ввели этот призыв, отправив тысячи российских граждан сражаться», — заявил Клеверли.

Он отметил, что Великобритания продолжит использовать как санкции, так и военную помощь для поддержки Украины. Санкции, отметил он, направлены на «подрыв российской военной машины». В Лондоне считают, что британские санкции оказывают значительное влияние на боеспособность российской армии, в частности «[санкции] вынудили использовать РФ полупроводники из кухонных приборов для пополнения запасов оборудования».

Кто попал под санкции

— Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров;

— глава Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев, начальник ГУ ФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких и начальник управления ФСИН по Тульской области Иван Прокопенко;

— глава ЦИК Элла Памфилова и председатель ростовского избиркома Андрей Буров;

— главы Дагестана, Калмыкии и Ингушетии Сергей Меликов, Бату Хасиков и Махмуд-Али;

— губернаторы Ростовской (Василий Голубев), Омской (Александр Бурков), Мурманской (Андрей Чибис), Белгородской (Вячеслав Гладков), Магаданской (Сергей Носов), Архангельской (Александр Цыбульский) областей, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— военные комиссары Москвы (Максим Локтев), Ростовской (Игорь Егоров), Калининградской (Юрий Бойченко) областей, а также военный комиссар республики Алтай Олег Денисенко и Алтайского края Марат Усманов;

— глава «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов.

Попавшим под санкции Лондона лицам запрещено въезжать в Великобританию, а их активы в королевстве (при наличии) будут заморожены.

Повод для санкций

Денис Мантуров, курирующий российский ОПК, согласно заявлению форин-офиса, «ответственен за вооружение мобилизованных военных».

Глава ЦИК Элла Памфилова, утверждается на сайте МИД Британии, активно поддерживала мобилизацию в России и проводила референдумы в четырех новых российских регионах. То же утверждается в отношении главы ростовского ЦИК Андрея Бурова.

Глава ФСИН Аркадий Гостев и начальник ГУ ФСИН Ростовской области Дмитрий Безруких, говорится в заявлении, сотрудничали с бизнесменом Евгением Пригожиным, «чтобы пополнить ряды группы Вагнера». Содействие ЧВК «Вагнера» также приписывается Ивану Прокопенко из тульского управления ФСИН.

«Они вербовали убийц и сексуальных преступников в обмен на помилование, в результате чего регион был назван «Центром вербовки группы Вагнера»», — говорится на сайте британского МИД.

10 губернаторов и глав регионов также подверглись санкциям в связи с участием в организации частичной мобилизации. В тексте отмечается, что Дагестан, Ингушетия и Калмыкия – «беднейшие регионы, из которых было набрано значительное число призывников».

Военному комиссару Москвы и других российских регионов предъявляют «подрыв или угрозу территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины». То же касается главы «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгира Джалолова.

Великобритания в текущем году в связи с проведением спецоперации ВС РФ на Украине неоднократно вводила ограничения против российских чиновников, частных компаний и госкорпораций. Всего, как указали в форин-офисе, в список попали свыше 1,2 тыс. физлиц и более 120 организаций, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, «Ростех», ОАК, Уралвагонзавод и другие.

«Этому можно только порадоваться»

Некоторые участники санкционного списка уже успели отреагировать на действия Великобритании. Так, ситуацию прокомментировали главы южных регионов.

Краснодарский губернатор Кондратьев в своем Telegram-канале дал емкий комментарий в связи с персональными санкциями. «Ожидаемо», — написал он.

Того же мнения придерживается и глава Ростовской области. «Ожидаемый сюрприз. Продолжаем работать». — написал Василий Голубев.