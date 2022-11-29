Военная операция РФ на Украине. День 279-й

⚡️ В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина с поста главы Счётной палаты — РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолия Артамонова.
⚡️ Главы МИД стран НАТО, которые во вторник соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, вновь заявят, что двери альянса для Украины открыты, однако время для ее вступления в состав объединения пока не пришло — Bloomberg.
Блэкаут в Ивано-Франковске может длиться несколько недель, предупредил жителей мэр города Руслан Марцинкив. Он призвал готовиться к худшему сценарию.
Президенты России и Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном, заявил пресс-секретарь Токаева.
❗️ Представители правительств стран ЕС в понедельник не смогли достичь договоренности об уровне ограничения цен на российскую нефть — Reuters со ссылкой на дипломатов.
«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — цитирует агентство слова одного из дипломатов.
Глава Буддийской традиционной Сангхи России - XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев отверг слова Папы Римского о «жестокости» бурят на СВО, назвав такие выражения недобрыми.
«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал Аюшеев в своем Telegram-канале.
Ранее Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».
Европейские страны за 10 месяцев увеличили импорт СПГ из России на 42%, пишет газета Financial Times.
Объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд куб. м.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что власти страны в ответ на действия России и Китая будут руководствоваться прагматичным подходом в международных отношениях. В 2023 году королевское правительство представит обновленный Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики.
ВСУ обстреляли Донецк и населенный пункт Каштановое в ДНР 152-мм снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания новой координационной группы по вопросам энергетики в столице Румынии Бухаресте намерен объявить о предоставлении Украине помощи для налаживания работы поврежденной энергетической инфраструктуры — Reuters.
Вашингтон не согласен с заявлениями о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа в Европу, считает подобные утверждения ложными, заявил высокий представитель американской администрации.
Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о дополнении УК РФ несколькими статьями о наказании за содействие диверсионной деятельности и организации диверсионного сообщества.
Авторы инициативы также предлагают прописать в УК отдельную статью, предусматривающую санкции за побуждение несовершеннолетних к совершению действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, а также других людей.