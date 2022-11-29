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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 279-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 279-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Британский премьер Риши Сунак пообещал противопоставить действиям России и Китая не слова, а прагматичный подход. Правительственная комиссия поддержала законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о дополнении УК РФ статьями за содействие диверсии. Глава Буддийской традиционной сангхи России отверг заявления папы Римского о жестокости бурятов в СВО. Вашингтон не согласен с заявлениями о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа в Европу, и считает подобные утверждения ложными, заявил высокий представитель американской администрации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:22

⚡️ В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Кудрина с поста главы Счётной палаты — РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолия Артамонова.

9:14

⚡️ Главы МИД стран НАТО, которые во вторник соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, вновь заявят, что двери альянса для Украины открыты, однако время для ее вступления в состав объединения пока не пришло — Bloomberg.

9:10

Блэкаут в Ивано-Франковске может длиться несколько недель, предупредил жителей мэр города Руслан Марцинкив. Он призвал готовиться к худшему сценарию.

8:59

Президенты России и Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле обсуждали создание «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном, заявил пресс-секретарь Токаева.

8:41

❗️ Представители правительств стран ЕС в понедельник не смогли достичь договоренности об уровне ограничения цен на российскую нефть — Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — цитирует агентство слова одного из дипломатов.

8:27

Кадры работой самоходной гаубицы 2С3 «Акация» в ходе СВО на Украине.

8:25

Глава Буддийской традиционной Сангхи России - XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев отверг слова Папы Римского о «жестокости» бурят на СВО, назвав такие выражения недобрыми.

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды», — написал Аюшеев в своем Telegram-канале.

Ранее Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».

8:20

Европейские страны за 10 месяцев увеличили импорт СПГ из России на 42%, пишет газета Financial Times.

Объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд куб. м.

8:18

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что власти страны в ответ на действия России и Китая будут руководствоваться прагматичным подходом в международных отношениях. В 2023 году королевское правительство представит обновленный Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики.

8:15

Кадры работы РСЗО «Град» в ходе специальной военной операции на Украине.

8:13

ВСУ обстреляли Донецк и населенный пункт Каштановое в ДНР 152-мм снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

8:10

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания новой координационной группы по вопросам энергетики в столице Румынии Бухаресте намерен объявить о предоставлении Украине помощи для налаживания работы поврежденной энергетической инфраструктуры — Reuters.

8:05

Вашингтон не согласен с заявлениями о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа в Европу, считает подобные утверждения ложными, заявил высокий представитель американской администрации.

8:02

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о дополнении УК РФ несколькими статьями о наказании за содействие диверсионной деятельности и организации диверсионного сообщества.

Авторы инициативы также предлагают прописать в УК отдельную статью, предусматривающую санкции за побуждение несовершеннолетних к совершению действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, а также других людей.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

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