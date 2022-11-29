«Шольц сбит с толку». Немецкий депутат осудил канцлера ФРГ за отказ поставить Киеву танки

Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер в интервью ntv.de раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за то, что тот не решился поставить Украине танки. По его мнению, глава Германии опасается реакции России на эту «провокацию». В то же время если ФРГ отправит Киеву немецкие ЗРК Patriot, страна напрямую будет вовлечена в конфликт с Россией, так как Германии придется отправить свои войска управлять установками, пишет Defense News.

Сбитый с толку канцлер

Родерих Кизеветтер заявил в интервью ntv.de, что, по его мнению, вскоре США подтолкнут Германию к более активной поддержке Украины.

«Когда мы поставляем Украине западные основные боевые танки, речь идет о повышении живучести украинских вооруженных сил. Именно здесь американцы ожидают большего от Германии», — сказал он.

Кизеветтер пояснил, что западные страны уже поставили Украине сотни основных боевых танков. В частности, Польша отправила Киеву 240 танков Т-72. Но когда снаряд попадает в танк советской постройки, «от экипажа ничего не остается», «вероятность выживания равна нулю».

«Сотни основных боевых танков уже потеряны, а значит, в три раза больше жизней <…> Украинские солдаты часто вступают в бой не в танке, а сидя на нем, «потому что шанс выжить на улице выше», — констатировал парламентарий.

При этом депутат раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пока не решился поставить Киеву танки.

«С моей точки зрения, канцлер позволил российскому нарративу сбить себя с толку, заявив, что, если бы немецкие танки были использованы против российских войск, это было бы провокацией», — уверен немецкий парламентарий.

По его словам, цель должна заключаться в том, чтобы «Россия проиграла, а Украина выиграла». Под победой Кизеветтер имеет ввиду, что «Украина восстановит свои границы, по крайней мере, какими они были в январе». А «все остальное – дело переговоров», уверен депутат.

Он отметил, что «проигрыш» России не будет означать «смену режима извне», потому что никто «не будет нападать» на РФ.

Какие танки стоит поставить Киеву

Кизеветтер рассказал, что недавно побывал в США, где в том числе пообщался с республиканцами. По его словам, они по-прежнему поддерживают Украину и «готовы поставить основные боевые танки» Киеву.

«Теоретически, основной боевой танк Abrams подошел бы для этого. Но против этого есть три аргумента. Во-первых, американцы говорят, что тогда для Abrams пришлось бы создавать собственные логистические цепочки, потому что в Европе их нет», — сказал немецкий депутат.

Он считает, что с немецкими танками Leopard «все было бы иначе», потому что «их используют 13 европейских стран». Парламентарий отметил, что в Европе также широко используется произведенный в Германии бронетранспортер Marder.

«Второй аргумент — это расход топлива, который у Abrams или бронетранспортера Bradley намного выше, чем у Leopard и Marder», — отметил Кизеветтер.

Он заметил, что американские Bradley и Abrams также «гораздо более требовательны к техническому обслуживанию», чем немецкие Leopard.

В качестве третьего аргумента в пользу Leopard он назвал вес военных машин. По словам депутата, один Abrams «весит более 60 тонн» — почти как три HIMARS.

Вступление Берлина в конфликт на Украине

Обозреватель Defense News Ярослав Адамовски считает, что если Германия поддержит предложение Польши передать немецкие ЗРК Patriot Киеву, то это спровоцирует прямое вовлечение ФРГ в конфликт на Украине.

Журналист напомнил, что после гибели двух человек из-за падения ракет на территории Польши Германия предложила Варшаве разместить в стране ЗРК Patriot вдоль границы с Украиной.

Но, по словам Адамовски, «министерство национальной обороны Польши фактически отклонило предложение Германии». Вместо этого в Варшаве предложили Берлину поставить ЗРК Patriot Киеву.

«Это повлекло бы за собой отправку Германией своих войск, которые должны управлять пусковыми установками, на Украину в условиях продолжающейся войны страны с Россией. Берлин поддержал Киев оружием и военной техникой, но, как и все другие государства ---члены НАТО, он также удерживал свои вооруженные силы от прямого участия в конфликте. Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту», — пояснил журналист.