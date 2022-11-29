Киев получил новые РСЗО из Парижа. Могут ли они изменить ход боевых действий

Министр обороны Украины Алексей Резников написал, что ВСУ получили от Франции реактивные системы залпового огня LRU. Париж обещал передать их Киеву еще в октябре в количестве трех штук. LRU — фактически копии немецких установок MARS II, которые Украина уже получала. Военные эксперты сходятся во мнении: малое количество французских машин существенно не усилят украинскую реактивную артиллерию. К тому же они имеют ограниченные возможности для применения и уже уничтожались российскими войсками.

На Украину прибыли новые французские реактивные системы залпового огня LRU. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«LRU из Франции прибыл на Украину. Это видимый результат дружбы между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном. Спасибо [министру вооруженных сил Франции] Себастьену Лекорню, правительству и народу Франции», — написал Резников.

Глава оборонного ведомства не уточнил, сколько именно систем LRU получил Киев. Не исключено, что речь идет только об одной машине. О поставке этих РСЗО Парижем стало известно в октябре. Изначально европейцы обещали передать Вооруженным силам Украины три установки, которые до этого находились на вооружении у французской армии. Также не сообщалось, поставят ли вместе с системами боеприпасы для них.

Что такое LRU

Lance-Roquettes Unitaire (LRU) – модернизированный «европейский» вариант американской реактивной системы M270 MLRS. Это гусеничная РСЗО натовского образца. К октябрю Киев уже получил от зарубежных партнеров около десятка установок семейства MLRS различных модификаций.

С 1980-х годов Франция получила на вооружение своих сухопутных войск около 60 РСЗО M270 MLRS первой модификации, которые эксплуатировались вплоть до начала 2000-х годов. Они были способны стрелять только неуправляемыми боеприпасами. Затем при участии Германии, Италии и Франции было решено модернизировать систему. В 2011 году Париж заказал обновление 13 имеющихся M270 до LRU. Оставшиеся старые РСЗО отправили на хранение. В Германии модернизированные машины получили название MARS II, а итальянские – MLRS-I. MARS II уже поставлялись Украине, различия между ними, итальянской версией и LRU минимальны.

У LRU новая система управления огнем, разработанная мюнхенской Airbus Defence and Space. Эта система позволяет стрелять ракетами M31, M31A1, M32, AT2 и 110 мм, но не позволяет применять кассетные боеприпасы — в отличие от США, европейские страны подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую использование, накопление и передачу снарядов такого типа. По информации из открытых источников, стоимость одной установки составляет примерно $730 тысяч.

Концептуально LRU мало отличается от своего предшественника образца 1980-х годов. Это по-прежнему гусеничное шасси с высокой проходимостью, на котором размещена пусковая установка с двумя контейнерами. Вместо старых гидравлических приводов наведения появились современные электрические. Базовые корректируемые снаряды семейства M31 имеют дальность полета не менее 80 км и высокую точность благодаря спутниковой системе навигации. У всех у них осколочно-фугасная боевая часть массой 91 кг.

Расчет боевой машины — три человека. Она позволяет осуществлять залп каждые 48 секунд. Заявленная площадь поражения — 25 тысяч квадратных метров. Основная задача LRU как реактивной артиллерии — поражение живой силы противника, инфраструктуры стационарных объектов и танковых группировок.

Поможет ли новая РЗСО Киеву

По мнению «Военного обозрения», передача французских РСЗО Киеву не позволит заметно усилить собственную реактивную артиллерию. Три машины, о которых идет речь, позволят создать лишь один огневой взвод. В прошлые месяцы ВСУ уже получили около десятка систем такого же типа, часть из которых, по данным Минобороны РФ, была уничтожена. Новые установки из Франции увеличат имеющиеся у Украины резервы таких РСЗО лишь на 20-30%.

Главным ограничением применения LRU является невозможность использовать кассетные боеприпасы, позволяющие, например, дистанционно минировать обширную территорию (как это происходило в том же Донецке с минами-лепестками ПФМ-1 — для доставки кассет с ними ВСУ использует реактивные системы «Град» и «Ураган»).

Кроме того, несмотря на достаточно высокую точность боеприпасов LRU, практически все ракеты этого семейства, которые раньше запускали украинские войска, успешно уничтожались силами российским систем ПВО. К тому же при стрельбе LRU демаскирует себя.

Эксперты «Военного обозрения» пришли к выводу, что Франция передает Украине системы с ограниченными возможностями, аналоги которых и ранее успешно уничтожались российскими войсками. А небольшое их количество — три штуки — не позволит существенно изменить картину на линии соприкосновения.