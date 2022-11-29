Сийярто объяснил, почему Венгрия тормозит путь Украины к НАТО

Венгрия продолжает требовать от Украины восстановления прав закарпатских венгров, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Будапешт не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО на уровне министров, пока мадьярское население Закарпатья не перестанет быть объектом дискриминации со стороны Киева. Венгрия с 2017 года блокирует созыв министерской комиссии из-за принятия закона «Об образовании». Украина с линией Венгрии не согласна.

Венгрия продолжит блокировать созыв Комиссии Украина – НАТО на уровне министров, пока украинские власти не вернут этническим венграм Закарпатья их законные права. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях совещания глав МИД стран НАТО в румынском Бухаресте.

«Для нас в этом нет ничего нового и удивительного. Мы много лет назад дали понять, что, пока Украина не вернет закарпатским венграм их права, мы не будем способствовать встречам», — отметил дипломат в своих соцсетях, комментируя сообщения западных СМИ о наложенном Венгрией вето на созыв комиссии с Украиной.

По словам Сийярто, с начала военных действий на территории Украины венгерские власти не поднимали в отношениях с Киевом вопрос закарпатских венгров – и пока не собираются этого делать.

«Будем надеяться, что мир наступит как можно скорее, и тогда этот вопрос можно будет снова обсудить», — добавил министр.

С 2017 года Венгрия блокирует встречи Комиссии Украина — НАТО на уровне министров, протестуя против принятия властями в Киеве закона «Об образовании». Поэтому до настоящего момента встречи Комиссии Украина — НАТО проходили только на уровне постоянных представителей.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко пожаловался на линию Венгрии.

«С 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии Украина — НАТО выше уровня послов», — скказал он. Дипломат также добавил, что по этой причине главы внешнеполитических ведомств все еще не могут официально собираться «под зонтиком комиссии».

По словам Николенко, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретится в Бухаресте с министрами иностранных дел НАТО, но не в формате комиссии.

В Закарпатской области проживают венгры, которые являются этническим меньшинством Украины – около 151 тыс. человек, 12% населения области. После принятия при президенте Петре Порошенко нового закона «Об образовании», в котором вводился запрет на обучение на родном языке, кроме украинского, противостояние Будапешта и Киева по этому вопросу обострилось.

В Венгрии считают, что документ ограничивает права этнических венгров Закарпатья.

После этого Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье и приготовился блокировать процессы вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Венгрия не позволит Киеву стать членом Североатлантического альянса до тех пор, пока «на Украине не улучшится ситуация с нацменьшинствами, заявлял глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Осенью 2022 года власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики — орла-турула, находящегося в замке «Паланок», и его замене на украинский трезубец. Председатель общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензович заявил, что организация обратилась в прокуратуру.

«Наша организация возмущена и осуждает этот варварский поступок... это плохо сказывается на украинско-венгерских отношениях, а также на положении венгров в Закарпатье», — заявил Брензович.

Он отметил, что общество шокировала скорость, с которой статуя была снесена, поскольку решение было принято в полдень в четверг без консультации с венгерской организацией, а к моменту, когда ответ KMKSZ на решение был подготовлен, «памятник уже остыл».

В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддерживает желания ввести новые санкции в отношении России в энергетической сфере. Венгры не должны расплачиваться за не имеющий к ним отношения военный конфликт на Украине – это противоречит их национальным интересам, добавил дипломат.

10 марта 1992 года Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. Уже в 1994 году она первой присоединилась к программе «Партнерство ради мира», что дало возможность военнослужащим НАТО с 1995 года участвовать в регулярных совместных учениях на территории Украины. Сейчас стремление в НАТО официально закреплено в Конституции Украины, для сверки планов по вступлению проводятся встречи с представителями альянса.