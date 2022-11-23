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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 273-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 273-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра, сообщает представительство ДНР. Минобороны РФ впервые показало применение на Украине беспилотников «Москит». Пасечник заявил, что разминирование территории ЛНР займет годы. Запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, пишет газета Le Monde. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:35

Пасечник заявил, что разминирование территории ЛНР займет годы — ТАСС.

08:25

Список военнослужащих ЛНР, которые могут находиться в плену у украинской стороны, содержит имена 640 человек, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник — ТАСС.

08:20

Украина может потерять поддержку западных стран только в том случае, если начнет искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению — такое мнение изложил в опубликованной во вторник в журнале The American Conservative статье репортер издания Брэдли Девлин.

08:15

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Германия до начала СВО якобы рассчитывала на быстрое поражение Украины — ТАСС.

08:10

Германия, вопреки заявлениям канцлера Олафа Шольца, не спешит наращивать число своих военнослужащих в Литве, что вызывает негативную реакцию Вильнюса, пишет газета Welt.

08:05

Россия не ведет неформальные переговоры с Украиной о прекращении боевых действий вследствие упрямой позиции киевских властей, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Он также заметил, что обострение конфликта в ближайшие недели маловероятно — ТАСС.

08:01

Запасы оружия в странах Запада, в том числе в США, достигли критически низких значений из-за поставок Киеву, а возможности по их восполнению оказались весьма ограничены, пишет газета Le Monde.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 273-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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