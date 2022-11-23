В Москве начали собирать «Москвич 3». Что это за автомобиль

Автомобильный завод «Москвич», бывшее предприятие концерта Renault, снова запустил конвейер — в серийное производство поступил кроссовер «Москвич 3». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в этом же году должны начать производство электромобиля «Москвич 3е». Каким будет автомобиль и на что он похож — в материале «Газеты.Ru».

На столичном автозаводе «Москвич» началось серийное производство. Первым автомобилем, который сойдет с конвейера, стал кроссовер «Москвич 3».

На торжественной церемонии запуска присутствовали вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Министр рассказал о планах производства электромобилей и выхода завода на технологическую независимость.

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года»,

— сказал Мантуров, чьи слова передает пресс-служба министерства.

Продажи кроссовера начнутся в дилерской сети «Москвич» в марте 2023 года, пообещали в Минпромторге. В дальнейшем автомобили бренда планируют включить в госпрограммы поддержки спроса, рассказал Мантуров. Предполагаемую стоимость новых «Москвичей» он не уточнил.

«До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году», — сказал Мантуров.

«Москвич 3» представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера JAC JS4, его стоимость в базовой комплектации оценивается в 1 999 000 руб. Электрический «Москвич 3е» — копия электромобиля JAC iEVs4, стоимость примерно та же.

«Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором, автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической КПП. Это компактный переднеприводный кроссовер длиной 4410 мм, шириной 1800 мм и высотой 1660 мм. Колесная база 2620 мм, масса 1440 кг. Электрическая версия «е3» получит электромотор мощностью 68 л.с., батарею 55 кВт.ч. и запас хода 410 км.

«Автомобили должны стать более доступными»

Пока стоимость «Москвичей» не оглашалась и приходится ориентироваться на китайский оригинал JAC, однако 16 ноября президент России Владимир Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей и не допускать необоснованного роста цен.

«Обращаю внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о которых мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял, <...> не поднимал бы цены на автомобильную технику»,

— сказал Путин на совещании с членами правительства.

Президент добавил, что «все всё понимают, откуда берутся эти цены», однако необходимо бороться с необоснованным повышением цен, в том числе, на автозапчасти. В целом, заявил Путин, необходимо сделать автомобили более доступными для россиян. «При организации работы в сфере автомобильного производства нужно добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — подчеркнул он.

Глава Минпромторга, в свою очередь, предложил президенту распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих – президент поддержал инициативу. Мантуров отметил, что ситуация в автопроме стабилизируется и производственный конвейер набирает обороты.

Великий исход автобрендов

Французский концерн после начала спецоперации ВС РФ на Украине остановил сборку автомобилей на московском заводе, а затем полностью отказался от работы в России и избавился от активов. По соглашению 100% акций предприятия Renault Russia, которые принадлежали Renault, были переданы столичным властям. 67,69% акций АвтоВАЗа, которыми владела Renault, отдали ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции стали перешли госкорпорации «Ростех». Эта сделка подразумевает возможность обратного выкупа, однако столичное предприятие продано без права возврата.

После начала СВО на Украине крупнейшие мировые бренды объявили о готовности покинуть российский рынок. Кроме Renault, с мая по октябрь из РФ ушли Ford, Isuzu, Lexus, Mazda, Mercedes, Nissan,Toyoya, часть мощностей продана российскому бизнесу или властям. Часть — готовится к продаже.

Петербургские ХХМР, Toyota и Nissan приостановили производство Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio, Toyota Camry и Rav4, а также Nissan Wachqai, X-Trail, Murano. Калужские заводы Volkswagen и «ПСМА РУС» приостановили производство моделей VW Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid, и брендов Peugeot, Citroen, Opel, Fiat и Mitsubishi. Московский завод Mersedes-Benz продан. Также сейчас простаивает 16 крупных предприятий по всей России, которые производят автомобильные комплектующие и автооборудование, в том числе двигатели.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, самой продаваемой моделью в России по итогам 2021 года стала LADA Vesta с показателем в 113 698 проданных автомобилей. Второе место — LADA Granta — 111 430 машин. Третий результат — Kia Rio – 82 941 проданный автомобиль (-6%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидер среди кроссоверов — Hyundai Creta, — 68081 экземпляр. Далее шел седан Hyundai Solaris с 61 061 проданным авто.