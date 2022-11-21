Военная операция РФ на Украине. День 271-й

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» во время работы по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Газета The New York Times подтвердила подлинность видео с убитыми российскими военнопленными. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об осведомленности президента России Владимира Путина положением дел на ЗАЭС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Швецию и Финляндию к расширению сотрудничества в борьбе с терроризмом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.