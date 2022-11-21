Военная операция РФ на Украине. День 271-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 271-й день
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» во время работы по позициям ВСУ на Запорожском направленииКонстантин Михальчевский/РИА Новости
Газета The New York Times подтвердила подлинность видео с убитыми российскими военнопленными. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об осведомленности президента России Владимира Путина положением дел на ЗАЭС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Швецию и Финляндию к расширению сотрудничества в борьбе с терроризмом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.