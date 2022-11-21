«Мирное решение определяется на поле боя»: в НАТО призвали поставлять больше оружия Украине

Украинские военнослужащие разгружают ракетные комплексы Javelin в аэропорту Борисполь, доставленные на Украину в рамках пакета помощи США, 2022 год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для того, чтобы добиться мира на Украине, члены альянса должны еще более активно поставлять вооружения Киеву. Тогда и переговоры начнутся быстрее, и условия их будут приемлемыми. Особенно это важно в связи с последними разрушениями, которые нанесли российские войска украинской инфраструктуре, считает Столтенберг.

Больше оружия

Учитывая интенсивность российских ударов по Украине, страны НАТО должны усилить военные поставки Киеву. Об этом заявил на заседании парламентской ассамблеи в Мадриде генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должно продолжать расширять поставки Украине», — сказал генеральный секретарь.

Он добавил, что страны – члены альянса видят «разрушительные последствия» российских ударов. И в связи с этим расширенные поставки со стороны западных союзников должны включать не только вооружения (в том числе и системы противовоздушной обороны), но и горючее, а также «иные средства».

Примите в альянс

На том же заседании парламентской ассамблеи НАТО президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи в очередной раз призвал западные страны принять Киев сразу в альянс и в ЕС.

«Все вы видите, на сколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите на сколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО», — сказал Зеленский.

В ответ на эту просьбу премьер-министр Португалии Антониу Кошта, который и раньше призывал не давать Киеву ложных надежд по поводу членства, сообщил, что ЕС не сможет принять новых членов, включая Украину.

Какое оружие обещали Киеву

Накануне новые системы ПВО для украинской армии пообещал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев. В частности, Лондон намерен передать оружия на $59 млн.

«Мы сегодня поставляем новые системы противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для уничтожения беспилотников. И мы наращиваем гуманитарную помощь перед холодной тяжелой зимой», — заявил Сунак.

Речь идет о 125 зенитных установках, технологии борьбы с ударными дронами, военной электроники. Сунак напомнил, что только в 2022 году Великобритания оказала Украине помощи на £2,3 млрд, а в следующем выделит еще столько же.

Американские СМИ в то же время сообщили, что излишки вооружений и боеприпасов для поставок на Украину заканчиваются. При этом со стратегическими запасами Вашингтон расставаться не намерен — это снизит обороноспособность США. Поэтому для новых поставок Киеву нужно запускать производства — а это время.

Аналогичные сообщения звучали и ранее из Европы. И предостережения о том, что на европейских складах заканчивается «свободное» оружие, нашли подтверждение. 21 ноября глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил об отказе поставить Киеву гаубицы PzH 2000. Причины отказа не называются.