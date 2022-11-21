«Десантник с боевым опытом». Мэр Читы уволился, чтобы поехать на Украину

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников заявил, что принял решение отправиться добровольцем в зону военной операции. Сапожников напомнил, что в прошлом он был десантником, и подчеркнул, что не может оставаться в стороне от «судьбоносного сражения». У чиновника есть боевой опыт, он участвовал в кампании в Чечне.

Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил в своем Telegram-канале, что уволился с поста по собственному желанию, чтобы отправиться добровольцем на военную операцию на Украине.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — написал он. — Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков».

Сапожников уже участвовал в боевых действиях. Он проходил срочную военную службу на Северном Кавказе и участвовал в контртеррористической операции в Чечне.

«Мой долг и мое призвание — вновь встать на защиту нашей страны», — написал он.

Свое заявление бывшей мэр завершил пожеланиями «счастья и благополучия» в адрес горожан.

В администрации Читы подтвердили РИА Новости, что Сапожников уволился с должности главы администрации. «Да, покинул пост, почему, о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен [первый замглавы] Андрей Викторович Гренишин», — сообщили в пресс-службе администрации Читы.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал ТАСС, что несколько раз обсуждал с Сапожниковым его решение участвовать в военной операции.

«Решение это сложное, непростое. С одной стороны, город требует внимания и управления, с другой стороны, специальная военная операция — это сейчас важнейший наш приоритет. Уважаю его решение, мы во всем его поддерживаем в этом, как и всех наших мобилизованных», — сказал губернатор.

Александр Сапожников родился в 1976 году в городе Краснокаменск Забайкальского края. С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, воевал в первой чеченской кампании. После прохождения службы и до 2009 года работал в одной из воинских частей в Чите. С 2014 по 2019 год — депутат Городской думы Читы. С 2019 года возглавлял администрацию Читы. Женат, есть дочь.

Кто еще уехал на Украину

В середине октября бывший мэр Краснодара и депутат Государственной думы от Краснодарского края Евгений Первышов сообщил, что отправился добровольцем в зону военной операции.

«Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках», — писал экс-мэр в Telegram-канале.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол, которому ранее было присвоено звание майора разведки, также написал заявление о желании стать добровольцем в военном комиссариате Москвы.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков сказал о своем решении отправиться в зону военной операции: «Я защищал свою Родину 34 года назад. И защищаю сейчас».

После объявления о мобилизации главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров написал заявление полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой разрешить ему поехать в Донбасс и получил согласие.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, что его сын принял решение отправиться на Украину. «Пришел ко мне сам, говорит: «Папа, позвонили с военкомата, я не могу остаться в стороне ситуации», — сказал Аксенов.

А кто остался

После объявления частичной мобилизации в России ряд депутатов Госдумы направили заявления своему руководству о готовности отправиться на фронт. Как сообщал «Коммерсантъ», их было около десяти. Однако точное количество неизвестно, поскольку некоторые депутаты предпочитают «ехать молча», как заявили в КПРФ, или посещать Донбасс в рамках командировок.

Согласно ст. 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в России, депутаты Госдумы и сенаторы получили отсрочку от призыва по мобилизации.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с думской трибуны заявлял, что депутатам есть чем заняться в Думе: «Стоят задачи, которые нужно выполнять в ежедневном формате».

Депутат от ЕР Дмитрий Вяткин указывал, что он и его коллеги не могут пойти воевать, так как за ними «стоят граждане».

«Написать заявление и уйти на фронт — это самое легкое решение. Но за каждым из нас, за всеми нашими партиями, стоят граждане, которые живут обычной жизнью», — заявлял он.

В октябре депутаты выступили против инициативы главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о полной отмене брони для парламентариев. Первый замглавы фракции Дмитрий Гусев объяснил «Ведомостям», что смысл предлагаемых поправок состоял в уравнивании положения депутатов и их избирателей.

«Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций. Депутаты «Справедливой России» решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает», – прокомментировал инициативу в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству единоросс Андрей Клишас.