Засечная черта: в Белгородской области начали возводить оборонительные сооружения

«Засечная черта» будет обустроена на границе с Украиной в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, власти области готовятся «к различным вариантам». Создание «засеки» чиновник объяснил обстрелами ВСУ. С 24 февраля власти Белгородчины потратили на расходы, связанные со спецоперацией, порядка 13 млрд рублей. СМИ сообщали, что укрепления в регионе возводит в том числе ЧВК «Вагнер».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на цели и задачи, связанные с проведением специальной военной операции на Украине, из регионального бюджета было потрачено около 13 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По его словам, львиную долю составляют затраты на восстановление разрушенных зданий и объектов инфраструктуры.

«Конечно, сумма растет. Как мы восстанавливаем? В основе — внебюджетный фонд и резервный фонд правительства области. Мы достаточно оперативно — особенно по жилью — стараемся выполнять эту работу, за исключением 15 населенных пунктов, где объявлен режим ЧС, куда мы не можем войти из-за постоянных обстрелов», — заявил Гладков.

Он также отметил, что одна из проблем — «неидеальное» СМС-оповещение граждан о чрезвычайных ситуациях и обстрелах.

«Люди начинают нервничать, возникает большое тревожное состояние. Я надеюсь, что нам удастся, согласовав со всеми необходимым службами, выстроить систему, которая позволяет максимально быстро реагировать на сильные обстрелы», — сказал чиновник. Он добавил, что рассчитывает «подойти» к созданию такой системы в течение недели.

В ходе пресс-конференции Вячеслав Гладков также сообщил, что на границе с Украиной будет создана «засечная черта».

«Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас. Мы готовимся к различным вариантам, <...> поэтому начиная с апреля и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий», — сказал губернатор.

По словам главы Белгородской области, создание такой фортификационной системы связано с «напряженной обстановкой» — в том числе и обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Подробности того, как будет устроена «засека», Гладков не сообщил, сославшись на военную тайну.

Засечная черта, или же – украинная линия – система оборонительных сооружений, которую в Русском царстве в XVI-XVII веках создавали на южных и восточных рубежах для защиты от крымских набегов.

Историческая засека – это заграждения из срубленных деревьев, крест-накрест поваленных острыми верхушками в сторону противника. Внешне эта простая, но эффективная конструкция напоминала непроходимый бурелом. Первая крупная засека была срублена при Иване Грозном параллельно реке Оке.

В середине XVII века южнее была создана Белгородская засечная черта. Систему крепостей объединяли между собой засеки, оборонительные валы и естественные препятствия – реки, леса и болота. Длина черты составляла около 800 км.

В октябре Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал о строительстве в приграничных районах Белгородчины защитных сооружений. На фотографиях видны бетонные надолбы, в два ряда установленные вдоль проселочной дороги у лесополосы. Представитель ЧВК «Вагнер» ранее сообщал, что аналогичные укрепления — продолжение «линии Вагнера» в Донецкой и Луганской народных республиках.

Линия запланирована вдоль границы с Украиной — от Ракитянского до Ровеньского района.

Фортификационные работы начали и в Крыму – глава республики Сергей Аксенов заявил 18 ноября, что «работы <…> направлены на гарантированное обеспечение безопасности крымчан». 20 ноября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ВСУ «займется возвращением Крыма под свой контроль».

«Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет», — заявил также замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в беседе с Sky News.

Председатель комитета Совфеда РФ по обороне Виктор Бондарев подчеркнул, что у Киева нет военной мощи и средств для наступления на Крым. «У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня «анонса» киевские власти не пойдут», — заявил сенатор.