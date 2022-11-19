«Пауза усугубит ситуацию». Зеленский призвал не идти на «аморальные компромиссы» с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что при обсуждении переговоров Россия стремится не к миру, а хочет добиться «краткосрочной передышки» в боевых действиях. Он заявил, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и другие «аморальные компромиссы» не приведут к миру. По мнению Зеленского, настоящего мира можно достичь, если выполнить десять пунктов, предложенных им ранее. В Москве тем временем говорят, что к переговорам не готова другая сторона — украинская.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия с помощью «краткосрочного перемирия» хочет получить передышку в боевых действиях. По словам Зеленского, прекращение боевых действий «еще не гарантирует мир». Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в Галифаксе.

«Россия сейчас ищет краткосрочное перемирие — передышку, чтобы восстановить силы. Кто-то назовет это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — заявил президент Украины.

Зеленский считает, что территориальные уступки не гарантируют мира с Россией.

«Настоящий долговременный и честный мир может явиться результатом лишь полного демонтажа всех элементов российской агрессии», — сказал он.

По мнению украинского президента, «аморальные» компромиссы с Москвой приведут к новым жертвам. По его мнению, единственная возможность заключить настоящий мир с Россией — выполнить десять пунктов, изложенных им ранее.

«Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира. Это формула мира для мира», — заключил президент Украины.

Позиция Минобороны Украины

В то же время заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов утверждает, что военные действия на территории страны могут закончиться к концу весны. Кроме того, он считает, что украинские вооруженные силы «могут вернуться в Крым к концу декабря».

В интервью британскому телеканалу Sky News он оценил угрозу ядерного удара по Украине как низкую и добавил, что даже если Россия «решится на такой шаг, украинцы не перестанут бороться».

Он также убежден, что переговоры с Кремлем могут состояться только после того, как российские войска покинут территорию Украины, Крым и Донбасс.

«Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца... Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже добились, и всем известно, что любое замедление или замороженный конфликт — это лишь продолжение этой войны», — заявил Гаврилов.

17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что военная операция «продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий». Он вновь добавил, что «ее цели будут достигнуты». Угрозу применения ядерного оружия Москва также неоднократно отвергала — из ядерной доктрины РФ следует, что удар может быть только ответным.

10 пунктов «формулы мира»

15 ноября Зеленский по видеосвязи выступил на саммите G20, где озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Там он подчеркнул, что «не будет никакого «Минск-3». Комментируя эти слова, Песков заявил, что они «абсолютно подтверждают» позицию Киева о нежелании вести переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров назвал речь украинского президента «воинственной, русофобской и агрессивной».

«Формула мира», по версии Зеленского, включает в себя следующие пункты:

— Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины;

— Обеспечение продовольственной безопасности Украины;

— Обеспечение энергетической безопасности Украины;

— Освобождение всех пленных и депортированных;

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

— Вывод российских войск с территории страны и прекращение боевых действий;

— «Возвращение справедливости», под которой Зеленский подразумевает компенсации Украине за ущерб, нанесенный военными действиями;

— Необходимость немедленной защиты природы, оценка ущерба окружающей среде;

— Недопущение эскалации и гарантии безопасности;

— «Фиксация окончания войны», которая предполагает подписание соответствующего документа.

7 ноября президент Украины сообщил о получении «определенных сигналов» от лидеров других стран, которые говорят о желании президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры. Тогда Зеленский заявил, что переговоры с Москвой нужно вести «публично, а не кулуарно».

В ответ на это Песков указал, что «публичных переговоров не бывает». По его словам, власти Украины на самом деле не хотят вступать в переговорный процесс.

По мнению представителя Кремля, США при желании могут многое сделать, в том числе повлиять на Украину, чтобы подтолкнуть ее к ведению переговоров.

При этом в Вашингтоне заявили, что не подталкивают украинского президента к переговорам с Россией. «Мы все согласны с тем, что урегулирование посредством дипломатии — это наилучший вариант, уступающий только тому, чтобы Путин просто вывел свои войска», — сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США «не будут вести дискуссии с российской стороной относительно завершения войны на Украине без присутствия Украины».

«И эти переговоры не ведутся, потому что президент Зеленский четко дал понять, что не готов к этому. И его невозможно за это винить. Путин определенным образом [тоже] дал понять, что он не только не готов к переговорам, но он также готов продолжать войну», — считает Кирби.

18 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выразил мнение, что России «не о чем говорить» с США по поводу конфликта на Украине, поскольку стороны занимают «радикально» противоположенные позиции.