Говорить с Западом, «заманить» Зеленского. В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал диалог с Западом укрепляющим элементом в переговорах России и Украины, поскольку украинские власти прислушиваются к позиции западных стран. Так он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Дипломат заявлял, что диалога с США по Украине быть не может из-за разницы в позициях.

Переговоры с западными странами имеют смысл для урегулирования ситуации на Украине, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, возможны ли переговоры только с Киевом или есть смысл говорить и с Западом.

«Предыдущий опыт работы с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива. Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом», — уверен представитель Кремля.

По его словам, «директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулезно выполняются Киевом». При этом Песков сообщил, что в настоящий момент встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не планируется.

«Нет, пока о саммите в настоящий момент речи не идет», — отметил пресс-секретарь.

Он также прокомментировал слова итальянского политика Сильвио Берлускони о желании «заманить» Владимира Путина за стол переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как ранее написало издание Spectator, итальянский экс-премьер считает, что может усадить Москву и Киев за стол переговоров, на которых он сам будет посредником. Политик «намерен сделать это до Рождества», отмечали журналисты.

«Путин говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества, что касается заманивания кого-то, лучше заманить президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва всегда поддерживает любые миротворческие усилия.

«Не о чем говорить»

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что России «просто не о чем говорить» с США по Украине из-за «радикально противоположных позиций». По словам дипломата, если «украинская тема» возникает в том или ином виде, то «это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то тем более переговоров не может быть».

Тем временем власти США настаивают, что определять условия и время для переговоров с Москвой должны власти Украины. «Мы надеемся на переговорный процесс в будущем», — отмечала постпред США при НАТО Джулианна Смит.

Власти Украины называют восстановление территориальной целостности страны необходимым условием для переговоров с Россией. При этом в Киеве отвергают возможность заключения новых «минских соглашений», указывая, что в таком случае Москва получит оперативную паузу для возобновления военных действий в будущем.

В МИД России считают условия Украины для диалога нереалистичными. Кроме того, в Кремле уверены, что Киев «и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры». «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать», — говорил Владимир Путин.

Работа с МАГАТЭ по ЗАЭС

Песков в ходе брифинга также рассказал, что Москва продолжит общение с Международным агентством по атомной энергии, несмотря на резолюцию агентства, призывающую Россию вывести с территории Запорожской АЭС своих военных.

«Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, каковы будут дальнейшие шаги Москвы в связи с призывом агентства вывести военных с территории станции.

17 ноября эксперты МАГАТЭ заявили, что после инспекции на ядерных предприятиях Украины не нашли следов изготовления там «грязной бомбы». По мнению экспертов агентства, «тем самым продемонстрирована необоснованность» заявлений России по данной теме. Организация также призвала российских военных покинуть Запорожскую АЭС и «немедленно прекратить все действия» на других ядерных объектах.

Документ поддержали 24 из 35 стран. Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Вьетнам, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Кения, Намибия и ЮАР воздержались от голосования, делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене назвало резолюцию агентства «составленной непрофессионально».