«Мы с вами до конца»: новый премьер Британии Риши Сунак встретился с Зеленским

Британский премьер-министр Риши Сунак посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах он пообещал выделить Киеву новый пакет военной помощи стоимостью £50 млн. В него войдут 125 зенитных орудий, а также технологии для противодействия беспилотникам и усиления ПВО. Сунак пообещал украинцам продолжать оказывать им поддержку, поскольку они «борются за справедливый мир». Подробнее о визите — в материале «Газеты.Ru».

Новый премьер Великобритании Риши Сунак приехал на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Встреча политиков состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

«Британия знает, что значит сражаться за свободу. Мы с вами до конца», — говорится в посте главы британского правительства в Twitter, опубликованном после переговоров. Текст продублирован на английском и украинском языках.

Владимир Зеленский тоже прокомментировал сегодняшнюю встречу: «Во время сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности».

Великобритания и Украина «сильнее вместе» и смогут достичь «желаемого результата», отметил Зеленский.

«Поговорили и о защите украинского неба, и нашем оборонном сотрудничестве. Также подробно рассмотрели дипломатическую ситуацию и совместные международные усилия ради мира», — добавил он, поблагодарив Сунака за максимальную конструктивность в переговорах.

Находясь в Киеве, Сунак также возложил цветы к мемориалу погибшим в ходе конфликта с Россией и встретился со спасателями в пожарной части, передает Sky News. Британскому премьеру также продемонстрировали якобы захваченную российскую технику. Риши Сунак также встретился с псом Патроном — служебной собакой породы джек-рассел-терьер, ставшей символом Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования при МВД Украины. Патрона привлекают к разминированию территорий, по данным Офиса Президента Украины, к 8 мая 2022 года Патрон помог обнаружить 236 взрывных устройств.

О чем говорили

Канцелярия Сунака после встречи также сообщила, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий. Кроме того, Киев получит спецсредства для укрепления ПВО и борьбы с беспилотниками.

«Мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы», — заявил британский премьер.

В Мариинском дворце политики также обсудили планы по дальнейшему восстановлению Украины и определили восемь первых строительных проектов, которые сможет финансировать Лондон. Речь, в частности, идет о шести мостах и жилых домах для нескольких тысяч человек, в том числе в городе Буча под Киевом.

Помимо вышеперечисленного, Великобритания передаст £12 млн ($14,3 млн) Всемирной продовольственной программе ООН и £4 млн ($4,8 млн) Международной организации по миграции.

«Я горжусь тем, как Великобритания поддерживала Украину с самого начала, и я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, поскольку она борется за прекращение этой варварской войны и за справедливый мир», — заключил Сунак.

Вся помощь

9 ноября британское Минобороны пообещало передать Украине 1 тыс. зенитных управляемых ракет общей стоимостью £50 млн ($59,5 млн). Лондон также пообещал отправить на Украину медиков и инженеров, которые будут участвовать в подготовке украинских военных, и выделить десятки тысяч комплектов зимнего обмундирования для солдат ВСУ.

В октябре британское правительство анонсировало поставки Украине ракет средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. В Лондоне также пообещали проводить обучающие курсы для украинских солдат каждые четыре месяца. К настоящему моменту британские инструкторы подготовили уже больше 7 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее британские власти уже направили на Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, высокоточные ракеты Brimstone, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, реактивные системы залпового огня M270, а также более 16 тыс. артиллерийских снарядов.

Сунак стал премьер-министром Великобритании в октябре. По словам чрезвычайного и полномочного посла Великобритании на Украине Мелинды Симмонс, Зеленский стал первым лидером, которому Сунак позвонил в качестве нового главы британского кабмина. Он сделал это звонок в первый день пребывания в должности.

Предшественник Сунака Борис Джонсон был на Украине трижды после начала спецоперации — 9 апреля, 17 июня и 24 августа. Лиз Трасс, будучи в должности премьера, на Украину не приезжала.