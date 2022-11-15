«У нас не останется выбора». Когда в России могут начать изымать иностранные активы

Дмитрий Медведев считает, что РФ придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если российские активы конфискуют на основании решения Генассамблеи ООН. Замглавы Совбеза РФ также оценил резолюцию ГА ООН, в которой предлагается составить реестр ущерба, причиненного Украине. Представители российских властей назвали документ «юридически ничтожным».

Заявления Медведева

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что России «придется изымать» имущество зарубежных компаний из недружественных стран, если эти страны решать конфисковать российские активы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — подчеркнул Медведев.

По его словам, иностранных денег и «прочих ценностей» в России «по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на $300 млрд» — «достаточно, чтобы компенсировать украденное».

В марте Минфин РФ сообщил, что $300 млрд российских золотовалютных резервов, находившихся за рубежом, были заморожены из-за санкций США и Евросоюза.

Медведев также заявил, что решение ООН «беззаконно, просто тушите свет – и свет тушат… на следующий день».

15 ноября в результате ударов ВС РФ по украинским объектам инфраструктуры Киев и другие крупные города Украины были частично или полностью обесточены.

Резолюция Генассамблеи

14 ноября, в понедельник, участники специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) приняли резолюцию по составлению международного реестра ущерба, причиненного РФ Украине.

В документе утверждается, передает ТАСС, что «необходимо создавать механизм для возмещения убытков».

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.

«Генеральная Ассамблея <…> рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц», — говорится в документе.

Медведев вскоре после этого написал в своем Telegram-канале, что после принятия рекомендательной резолюции о возмещении ущерба можно сделать три вывода.

Первый – США и Великобритания хотят найти малейший юридический повод для изъятия российских активов. «Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — считает Медведев.

Второй вывод, по его словам, это призыв к западным странам принять аналогичную рекомендацию о возмещении США ущерба всем странам, пострадавшим от их нападений.

«Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — добавил замглавы Совбеза РФ.

Третий вывод, по мнению Медведева – отсутствие такой же резолюции антиамериканского характера выглядит как «начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению».

«Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации «объединенных наций», — добавил экс-президент РФ.

Позиция Совфеда и постпреда

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале, что есть несколько аргументов, почему резолюция ГА ООН о возмещении Украине ущерба нарушает международное право. По его мнению, ГА «вышла за пределы своих уставных полномочий».

Он напомнил, что вопросы международного мира и безопасности, как преподносят данную резолюцию ее инициаторы, относятся к исключительной компетенции Совета Безопасности, а ГА может лишь обращать внимание Совбеза ООН на ситуации, способные угрожать международному миру и безопасности.

Кроме того, добавил сенатор, вопрос возмещения ущерба по своей природе — имущественный, то есть правовой, а он всегда связан со спором двух сторон, поэтому решать его должен Международный суд.

«Почему резолюция принята именно Генеральной Ассамблеей ООН? Ответ: потому что только в этом органе ООН у коллективного Запада есть, пусть и сманипулированное, но все же большинство, а у России нет права вето», — добавил Косачев.

Он также добавил, что резолюция ГА ООН закладывает основу для будущих арестов российских активов за рубежом, что нарушает иммунитеты имущества РФ за рубежом, которыми оно наделено по международному праву и национальному законодательству.

«Таким образом, принятая вчера резолюция ничтожна по своей юридической силе. В том же, что касается перспектив ее практического осуществления, они тоже были бы ничтожны. Но увы — однополярный мир с его корчами продолжает рулить», — написал Косачев.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА ООН также заявил, что резолюция «юридически ничтожна».

«Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — подчеркнул российский постпред.

По словам дипломата, это «классический пример концепции порядка, основанного на правилах, когда группа государств действует не на основе международного права, а стремится освятить беззаконие, используя авторитет Генассамблеи». Он также указал, что ГА ООН якобы позиционируется в данном случае как суд, но она таковым «не является».