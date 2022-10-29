В Европе назвали условия для разморозки резервов ЦБ РФ

Российские резервы, замороженные на Западе, могут стать гарантией будущего восстановления Украины при условии добровольного участия РФ. С таким утверждением выступил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что именно конфискация активов России является целью Брюсселя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Замороженные золотовалютные резервы РФ объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России. С таким мнением выступил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, позиция которого в субботу, 29 октября, опубликована немецкой редакционной группой Funke.

«Украина хочет использовать данные средства для восстановления.

С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении», — указал он.

Рейндерс добавил, что в рамках санкций в ЕС «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в семи государствах, €2,2 млрд из них в Германии». Аналогичную сумму назвал в четверг и представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, отмечает ТАСС.

Заморозка резервов РФ

После начала российской спецоперации на Украине западными странами было заморожено около половины золотовалютных резервов РФ — примерно $300 млрд (без учета активов российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции).

Кроме того, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ, а также операции с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центробанка России.

На этом фоне Запад рассматривает возможность передачи изъятых российских активов Украине.

Так, 25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что именно «конфискация активов является целью Брюсселя, но для этого необходима правовая база».

«Это очень-очень сложный правовой вопрос. Здесь необходимо проделать много работы. Мы должны при рассмотрении этого вопроса обдумать, что возможно, а что, если придерживаться правовых принципов, нет», — отметил в свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц, добавив, что сначала нужно внимательно изучить эту проблему.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад разработать механизм конфискации активов России, чтобы потом доходы инвестировать в восстановление украинских городов.

«Такой механизм сначала был бы направлен против России, а позже он мог бы стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности», — считает он.

По его словам, для такой конфискации необходимо найти формулу, которую в дальнейшем каждая страна могла бы внедрить в свое законодательство.

Процесс изъятия следует продолжать до тех пор, пока Россия будет готова выплатить Украине репарации, полагает Шмыгаль.

По его оценкам, конфискованные российские активы можно было бы продать, а полученные средства использовать на пользу странам Европы, страдающим от миграционного кризиса.

Добавим, что по состоянию на 21 октября международные резервы РФ составили $541 млрд. Как следует из сообщения Банка России, за неделю они сократились на $3,4 млрд (или на 0,6%) «под воздействием отрицательной переоценки».

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.