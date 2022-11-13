«Организовать возвращение к месту обучения». Студенты Донбасса будут демобилизованы

Сегодня, 13 ноября, в Кремле объявили, что президент России Владимир Путин поручил демобилизовать ранее призванных на фронт студентов ДНР и ЛНР. Вслед за этим в Госдуме предложили вернуть и преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук республик. Врио главы ДНР Денис Пушилин тем временем объявил о возвращении к семье Никиты Гладких, которого отправили на боевые действия, когда он еще учился в школе.

Российский президент Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», – сказал он.

Студенты ДНР и ЛНР были мобилизованы до вступления этих республик в состав России.

После этого сообщения в Госдуме предложили вернуть домой с фронта «преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР». С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Борис Чернышов в комментарии РИА Новости.

Ранее сегодня, 13 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что с фронта вернулся Никита Гладких, который на момент мобилизации был школьником.

«Очень рад, что нам удалось вернуть с фронта Никиту Гладких. Вернуть живым и здоровым. Несмотря на то что в начале военной операции ему было 18 лет, он еще учился в школе и имел полное право продолжать учебу». – отметил Пушилин.

Чиновник рассказал, что молодого человека отправили в военную часть под Херсоном, оттуда его и демобилизовали. «В настоящий момент проверку обстоятельств дела проводит Генеральная прокуратура. Подобные факты, допущенные во время мобилизации, являются преступными», – подчеркнул врио главы республики.

По его словам, «отрадно, что справедливость восторжествовала и к матери вернулся сын». Он отметил, что Гладких собирается поступать в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры.

«Мы обязательно предоставим ему льготные условия для поступления – ведь придет время, когда нам понадобятся архитекторы нового возрожденного Донбасса», – считает Пушилин.

Мать молодого человека Наталья Гладких рассказала Youtube-каналу «Мы из ДНР», что ее сын чувствует себя хорошо и планирует поступать в университет. Сам Никита сказал, что пережитое на фронте – это «кошмар». На вопрос о том, что он планирует делать, он ответил: «Поступить в университет, заняться будущим». Но, в какое именно учебное заведение он хочет пойти, Гладких не уточнил – «это еще стоит обсудить».

Ранее мать рассказала, что ее сына забрали 25 февраля во время школьных каникул якобы для «прохождения курса молодого бойца» на три-четыре дня, чтобы «знал, как собирается-разбирается автомат». Спустя время она узнала, что сын находится под Херсоном.

Наталья рассказала, что по поводу мобилизации Никиты обращалась «во все инстанции», но ситуация поменялась, когда она рассказала о своей истории в СМИ.

Мобилизация в ДНР и России

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о всеобщей мобилизации, призвав «земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты».

«Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В России частичная мобилизация началась 21 сентября по указу российского президента Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу тогда пояснил, что отсрочку получают студенты: «Ни о какой мобилизации, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и идти не может ни при каких условиях, пусть все спокойно ходят на занятия, учатся».

Позже уточнялось, что отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации могут получить студенты вузов и техникумов с государственной аккредитацией. Об этом говорится в указе указ президента РФ Владимира Путина №712.

Тем не менее на местах все равно были нарушения. 12 октября генпрокурор России Игорь Краснов заявил в интервью РИА Новости, что с самого начала частичной мобилизации прокуроры выявляли незаконные случаи призыва в армию.

«На призывные пункты вызывались граждане, не подпадающие под обозначенные критерии [мобилизации]. В частности, повестки получили студенты очных отделений вузов, узкопрофильные врачи и специалисты, в том числе IT-сферы, мужчины преклонного возраста, инвалиды», – рассказал он.

С начала октября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область находятся в составе России и должны подчиняться ее законам.

31 октября в Минобороны РФ объявили, что частичная мобилизация закончилась: призвано 318 тыс. человек, среди которых есть и добровольцы.