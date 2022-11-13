Военная операция ВС РФ на Украине. День 263-й

ВС Украины могут провести контрнаступление на запорожском направлении, сообщает газета The New York Times.
В публикации отмечается, что «появляется все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению».
Старший лейтенант ВСУ Андрей Михейченко заявил NYT, что контратаки будут проводится не только по запорожскому, но и по другим направлениям, «чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары».
При этом военные аналитики заявили журналистам, что зимой военные действия могут «перейти в фазу застоя».
ВСУ в ночь на 13 ноября обстреляли Горловку из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив шесть ракет, заявили в ДНР.
Обстрелы ВСУ причинили Каховской ГЭС «грандиозные» повреждения, заявил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — сказал чиновник.
В Госдуму поступила поправка от президента РФ Владимира Путина к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Согласно документу, президент предлагает лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию Вооруженных сил.