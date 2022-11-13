Военная операция ВС РФ на Украине. День 263-й

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ВС Украины могут провести контрнаступление на запорожском направлении, сообщает газета The New York Times.

В публикации отмечается, что «появляется все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению».

Старший лейтенант ВСУ Андрей Михейченко заявил NYT, что контратаки будут проводится не только по запорожскому, но и по другим направлениям, «чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары».

При этом военные аналитики заявили журналистам, что зимой военные действия могут «перейти в фазу застоя».