Политика

Военная операция ВС РФ на Украине. День 263-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 263-й день

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Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении

Работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации на Украине на Авдеевском направлении

Сергей Батурин/РИА «Новости»
ВСУ обстреляли из HIMARS Горловку, выпустив шесть ракет калибром 227 мм. На Украине в ряде регионов объявлена воздушная тревога. Путин внес в Госдуму поправку, предлагающую лишать новоприобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии. Власти Новой Каховки заявили о грандиозных разрушениях Каховской ГЭС из-за обстрелов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:20

ВС Украины могут провести контрнаступление на запорожском направлении, сообщает газета The New York Times.

В публикации отмечается, что «появляется все больше намеков на то, что украинцы готовятся к новому сухопутному наступлению».

Старший лейтенант ВСУ Андрей Михейченко заявил NYT, что контратаки будут проводится не только по запорожскому, но и по другим направлениям, «чтобы противник не успел перебросить резервы и заблокировать удары».

При этом военные аналитики заявили журналистам, что зимой военные действия могут «перейти в фазу застоя».

8:11

ВСУ в ночь на 13 ноября обстреляли Горловку из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив шесть ракет, заявили в ДНР.

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Reuters
8:09

Обстрелы ВСУ причинили Каховской ГЭС «грандиозные» повреждения, заявил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — сказал чиновник.

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РИА «Новости»
8:03

В Госдуму поступила поправка от президента РФ Владимира Путина к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве. Согласно документу, президент предлагает лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию Вооруженных сил.

8:00

Доброе утро. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию военных действий на Украине.

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