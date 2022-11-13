Российские войска взяли Майорск

Российские военные в результате наступательных действий взяли поселок Майорск на Донецком направлении, сообщило Минобороны России. В середине сентября о взятии населенного пункта сообщали в Штабе территориальной обороны ДНР. Подробнее о ситуации на фронте — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под полный контроль поселок Майорск на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — рассказал в ходе брифинга начальник ДИМК Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Накануне сообщалось, что в ходе наступления на Майорск ВС РФ установили контроль над железнодорожной станцией, промзоной и частью застройки. ВСУ заняли оборону на оставшейся территории микрорайона.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кухар на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что украинские военные отступили из Майорска близ Горловки.

«Майорск переходил из рук в руки 3 месяца. <...> Поселок вынужденно оставлен, и строится новая линия обороны», — сказал украинский военный.

Кухар отметил, что украинским военным отбить поселок обратно теперь почти невозможно. Сложность, по его словам, заключается в слабой, в отличие от российской, артиллерийской поддержке ВСУ в данном районе. В связи с этим он попросил западные страны поставлять больше артиллерии.

Еще одно взятие Майорска

О взятии Майорска 15 сентября сообщал Telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР.

Тогда в ДНР отметили, что поселок взят в результате совместный наступательных действий Народных милиций Луганской и Донецкой республик.

Обстановка в районе Донецка

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении заявил, что российские военные «устраивают ад» для ВСУ в Донбассе.

«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал он.

Ранее, 11 сентября, стало известно, что российские военные взяли поселок Опытное в южной части авдеевского укрепрайона, расположенного в 20 км от Донецка. Тогда же замкомандира 1-й Славянской бригады ДНР Олег Горленко сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВСУ после продолжительной осады бежали из Опытного к юго-западу от Авдеевки.

«Подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное, закрепились на его окраинах и идет зачистка <…>. Отступлением я бы это не назвал, назвал бы больше это бегством», — сказал Горленко.

Также офицер 1-й Славянской бригады с позывным Стриж рассказал РИА Новости, что украинские военные при малейшем обострении обстановки меняют иностранных наемников на мобилизованных. Стриж рассказал, что его бойцы встречали в основном наемников из Грузии, Чехии и Польши в районе Опытного.

«Как только начали нести они поражение, они были в срочном порядке выведены и туда были заведены мобилизированные подразделения», — поделился Стриж.