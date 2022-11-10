Путин и Зеленский не поедут на саммит G20 в Индонезии. Теперь уже официально

Президент РФ Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, который состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Возможно, он примет участие в онлайн-формате в одной из сессий, рассказали в Джакарте. Виртуально к заседанию может присоединится и президент Украины Владимир Зеленский. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, подтвердили в Кремле. Подробнее о предстоящем мероприятии и его повестке — в материале «Газеты.Ru».

Власти Индонезии полагают, что президент РФ Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, который пройдет на следующей неделе на острове Бали. Об этом в четверг, 10 ноября, информирует агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным делам Индонезии Джоди Махарди.

По его словам, Путин может в онлайн-формате принять участие в одной из сессий предстоящей встречи на высшем уровне.

В то же время ожидается, что на Бали прибудет глава МИД России Сергей Лавров. Он возглавит российскую делегацию на саммите «двадцатки», рассказал РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит G20 состоится 15-16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что согласие лично прибыть на остров поступило от 17 глав государств и правительств, и выражал надежду на приезд Путина.

«Как принимающая сторона G20 Индонезия сопротивлялась давлению со стороны западных стран и Украины, требующих отозвать свое приглашение Путину на саммит и исключить Россию из группы из-за войны на Украине, заявив, что у нее нет полномочий делать это без консенсуса среди членов», — напоминает Reuters.

Видодо пытался урегулировать геополитические разногласия между державами в G20. «Встречи в этом году включали забастовки и угрозы бойкота, вызванные напряженностью из-за вторжения, которое Россия называет «спецоперацией», — говорится в публикации агентства.

«Президент пытался обеспечить, чтобы все остыли, и, похоже, это происходит сейчас», — заявил министр-координатор по морским и инвестиционным делам Индонезии Лухут Панджайтан.

Видодо в недавнем интервью Financial Times сказал, что Россию приветствуют на саммите, который, как он опасается, будет омрачен «очень тревожным» ростом международной напряженности.

«Группа двадцати не предназначена для того, чтобы быть политическим форумом. Она предназначена для обсуждения экономики и развития», — отмечал индонезийский лидер.

Индонезия также пригласила президента Украины Владимира Зеленского в качестве гостя мероприятия. Он заявил, что не будет принимать в нем участие, если там будет Путин.

Предполагается, что украинский лидер присоединится к саммиту виртуально. В свою очередь, президент США Джозеф Байден намерен решительно выступать в поддержку Украины и против специальной военной операции РФ.

«Лидеры G20 сосредоточат внимание на обширной повестке. Я могу гарантировать, что США будут заметны за столом переговоров.

Мы будем решительны в нашей защите Украины. Мы будем решительны в осуждении России.

Мы также будем тесно взаимодействовать с нашими партнерами в вопросе реагирования на последствия войны», — цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают Группу двадцати ключевым форматом международного взаимодействия, альтернативы которому нет.

«Все это указывает на тот факт, что G20 является жизненно важным форумом, подлинной замены которому в плане охвата стран, которые имеют возможность собираться вместе и говорить на данные темы, нет», — заключил американский чиновник.